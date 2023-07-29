https://crimea.ria.ru/20230729/vs-rf-otbili-vse-popytki-nastupleniya-vsu-i-unichtozhili-esche-535-boevikov-1130388415.html

ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков

ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков - РИА Новости Крым, 29.07.2023

ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков

Российские военные за минувшие сутки успешно отразили все попытки наступления ВСУ в зоне спецоперации, уничтожили еще 535 украинских боевиков, военную технику и РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T15:48

2023-07-29T15:48

2023-07-29T15:48

министерство обороны рф

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки успешно отразили все попытки наступления ВСУ в зоне спецоперации, уничтожили еще 535 украинских боевиков, военную технику и склады, сообщает Минобороны РФ.Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении отражены пять атак противника в районах Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки ДНР. Потери противника за сутки составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".На Южно-Донецком и Запорожском при успешном отражении двух атак ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного, уничтожены до 70-ти украинских боевиков, танк, боевая машина пехоты и два пикапа, а также артиллерийской склад ВСУ. Всего на этих направлениях ликвидированы до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.Краснолиманское, Купянсое и Херонское направленияЕще две атаки противника отражены на Краснолиманском направлении. Потери противника здесь составили до 170-ти боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.На Купянском направлении ВС РФ продолжали наступление в районе Куземовки и заняли более выгодные позиции. Уничтожены до 20-ти боевиков ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-20, склад боеприпасов. На Херсонском направлении убиты до 20-ти боевиков, разбиты два автомобиля, гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на ЗапорожьеОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу