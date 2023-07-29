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ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков
ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков - РИА Новости Крым, 29.07.2023
ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков
Российские военные за минувшие сутки успешно отразили все попытки наступления ВСУ в зоне спецоперации, уничтожили еще 535 украинских боевиков, военную технику и РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T15:48
2023-07-29T15:48
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки успешно отразили все попытки наступления ВСУ в зоне спецоперации, уничтожили еще 535 украинских боевиков, военную технику и склады, сообщает Минобороны РФ.Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Донецком направлении отражены пять атак противника в районах Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки ДНР. Потери противника за сутки составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".На Южно-Донецком и Запорожском при успешном отражении двух атак ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного, уничтожены до 70-ти украинских боевиков, танк, боевая машина пехоты и два пикапа, а также артиллерийской склад ВСУ. Всего на этих направлениях ликвидированы до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.Краснолиманское, Купянсое и Херонское направленияЕще две атаки противника отражены на Краснолиманском направлении. Потери противника здесь составили до 170-ти боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.На Купянском направлении ВС РФ продолжали наступление в районе Куземовки и заняли более выгодные позиции. Уничтожены до 20-ти боевиков ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-20, склад боеприпасов. На Херсонском направлении убиты до 20-ти боевиков, разбиты два автомобиля, гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРВСУ потеряли 5 танков Leopard и AMX в безуспешной атаке на ЗапорожьеОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, потери всу
ВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков

Минобороны: все наступательные попытки противника отражены

15:48 29.07.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки успешно отразили все попытки наступления ВСУ в зоне спецоперации, уничтожили еще 535 украинских боевиков, военную технику и склады, сообщает Минобороны РФ.

Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Донецком направлении отражены пять атак противника в районах Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки ДНР. Потери противника за сутки составили свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б".
На Южно-Донецком и Запорожском при успешном отражении двух атак ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного, уничтожены до 70-ти украинских боевиков, танк, боевая машина пехоты и два пикапа, а также артиллерийской склад ВСУ. Всего на этих направлениях ликвидированы до 135-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Краснолиманское, Купянсое и Херонское направления

Еще две атаки противника отражены на Краснолиманском направлении. Потери противника здесь составили до 170-ти боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.
На Купянском направлении ВС РФ продолжали наступление в районе Куземовки и заняли более выгодные позиции. Уничтожены до 20-ти боевиков ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-20, склад боеприпасов. На Херсонском направлении убиты до 20-ти боевиков, разбиты два автомобиля, гаубица Д-30.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах. В Запорожье уничтожен склад топлива ВСУ. В районе Орехова поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ", – перечислили в Минобороны.

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Министерство обороны РФСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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