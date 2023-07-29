https://crimea.ria.ru/20230729/himars-storm-shadow-i-s-200-rossiyskie-pvo-otrazili-raketnye-ataki-1130388155.html

HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки

HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки - РИА Новости Крым, 29.07.2023

HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки

За минувшие сутки российские средства ПВО отразили целый ряд атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow, HIMARS и С-200, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T15:28

2023-07-29T15:28

2023-07-29T15:28

министерство обороны рф

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

himars

storm shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские средства ПВО отразили целый ряд атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow, HIMARS и С-200, сообщает в субботу Минобороны РФ.Также, уничтожены шесть украинских беспилотников над населенными пунктами ЛНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:12 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – СальдоВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Днепропетровске – МОВторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, himars, storm shadow