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HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки
HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки - РИА Новости Крым, 29.07.2023
HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки
За минувшие сутки российские средства ПВО отразили целый ряд атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow, HIMARS и С-200, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T15:28
2023-07-29T15:28
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
himars
storm shadow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские средства ПВО отразили целый ряд атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow, HIMARS и С-200, сообщает в субботу Минобороны РФ.Также, уничтожены шесть украинских беспилотников над населенными пунктами ЛНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:12 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – СальдоВС РФ ударили по пункту управления ВСУ в Днепропетровске – МОВторая ракета над Ростовской областью – подробности от Минобороны
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, himars, storm shadow
HIMARS, Storm Shadow и С-200: российские ПВО отразили ракетные атаки

Минобороны: российские средства ПВО за сутки отразили несколько ракетных атак ВСУ

15:28 29.07.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские средства ПВО отразили целый ряд атак ВСУ с применением ракет Storm Shadow, HIMARS и С-200, сообщает в субботу Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", – перечислили в оборонном ведомстве.

Также, уничтожены шесть украинских беспилотников над населенными пунктами ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11021 танк и другие боевые бронированные машины, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11951 единица специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииHIMARSStorm Shadow
 
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