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Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T00:45
2023-08-05T00:45
2023-08-05T01:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг – РИА Новости Крым. Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.О громких звуках сообщили в ночь на субботу жители Ленинского района и Керчи. По их словам, они прозвучали после сообщения о закрытии Крымского моста. Местные власти сообщили, что все службы работают, и призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.Он напомнил, что сейчас Крымский мост временно перекрыт для автотранспорта.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
Громкие звуки в Керчи не имели отношения к мосту - советник главы Крыма
00:45 05.08.2023 (обновлено: 01:11 05.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг – РИА Новости Крым. Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
О громких звуках сообщили в ночь на субботу жители Ленинского района и Керчи. По их словам, они прозвучали после сообщения о закрытии Крымского моста. Местные власти сообщили, что все службы работают, и призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.
"Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно, – написал Крючков в своем Telegram-канале. – Сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу. Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели".
Он напомнил, что сейчас Крымский мост временно перекрыт для автотранспорта.