https://crimea.ria.ru/20230805/gromkie-zvuki-v-kerchi---chto-proiskhodit-v-rayone-krymskogo-mosta-1130545518.html

Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста

Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста

Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T00:45

2023-08-05T00:45

2023-08-05T01:11

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111581/95/1115819571_0:278:2823:1866_1920x0_80_0_0_023be14bc4b5649b211f36079de43219.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг – РИА Новости Крым. Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.О громких звуках сообщили в ночь на субботу жители Ленинского района и Керчи. По их словам, они прозвучали после сообщения о закрытии Крымского моста. Местные власти сообщили, что все службы работают, и призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.Он напомнил, что сейчас Крымский мост временно перекрыт для автотранспорта.

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя