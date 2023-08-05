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Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T00:45
2023-08-05T01:11
крымский мост
керчь
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краснодарский край
крым
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг – РИА Новости Крым. Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.О громких звуках сообщили в ночь на субботу жители Ленинского района и Керчи. По их словам, они прозвучали после сообщения о закрытии Крымского моста. Местные власти сообщили, что все службы работают, и призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.Он напомнил, что сейчас Крымский мост временно перекрыт для автотранспорта.
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Новости
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крымский мост, керчь, тамань, краснодарский край, крым, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста

Громкие звуки в Керчи не имели отношения к мосту - советник главы Крыма

00:45 05.08.2023 (обновлено: 01:11 05.08.2023)
 
© Фото: инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг – РИА Новости Крым. Звуки, похожие на взрывы, которые прогремели на востоке Крыма около полуночи, не имели отношения к Крымскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
О громких звуках сообщили в ночь на субботу жители Ленинского района и Керчи. По их словам, они прозвучали после сообщения о закрытии Крымского моста. Местные власти сообщили, что все службы работают, и призвали жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие.

"Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно, – написал Крючков в своем Telegram-канале. – Сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу. Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели".

Он напомнил, что сейчас Крымский мост временно перекрыт для автотранспорта.
Крымский мостКерчьТаманьКраснодарский крайКрымТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
00:45Громкие звуки в Керчи - что происходит в районе Крымского моста
00:01Жара: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
23:27Крымский мост закрыт
22:02Главные события и заявления дня: 4 августа
21:44Главные новости Крыма: 4 августа
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