Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУ
Минобороны: российские военные в ДНР поразили командные пункты и склад ракет ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в Донецкой Народной Республике поразили командно-наблюдательные пункты и базу временной дислокации украинских сил, а также разгромили склад ракет и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, возле Новопавловки в ДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады украинской армии.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.
Как сообщалось, российские военные в минувшие сутки уничтожили украинское диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться на остров Антоновский. ВСУ потеряли здесь около 50 военнослужащих, три автомобиля и три гаубицы.
Также ВКС России нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе.
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