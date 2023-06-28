https://crimea.ria.ru/20230628/moschnye-udary-vs-rossii-porazheny-komandnye-punkty-i-sklad-raket-vsu--1129692979.html

Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУ

Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУ - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Мощные удары ВС России: поражены командные пункты и склад ракет ВСУ

Российские военные в Донецкой Народной Республике поразили командно-наблюдательные пункты и базу временной дислокации украинских сил, а также разгромили склад... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T15:39

2023-06-28T15:39

2023-06-28T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в Донецкой Народной Республике поразили командно-наблюдательные пункты и базу временной дислокации украинских сил, а также разгромили склад ракет и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, возле Новопавловки в ДНР уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады украинской армии.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 93 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.Как сообщалось, российские военные в минувшие сутки уничтожили украинское диверсионно-разведывательное подразделение, которое пыталось высадиться на остров Антоновский. ВСУ потеряли здесь около 50 военнослужащих, три автомобиля и три гаубицы.Также ВКС России нанесли прицельные удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронтаУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт - ЗеленскийЧего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение

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всу (вооруженные силы украины), сво, новости, министерство обороны рф, украина, россия, донецкая народная республика (днр)