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Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение
Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение
Вооруженные силы Украины могут активизировать наступательные действия в июле или августе, если к этому времени им передадут истребители F-16. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T11:27
2023-06-28T11:27
2023-06-28T12:15
новости
мнения
игорь шатров
алексей резников
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины могут активизировать наступательные действия в июле или августе, если к этому времени им передадут истребители F-16. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова.Ранее Резников в интервью Financial Times заявил, что нынешние действия украинских войск являются "своего рода подготовительной операцией". По его словам, основные резервы ВСУ, в том числе бригады, которые недавно прошли подготовку в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой НАТО, пока не задействованы в контрнаступлении, "главное событие" которого все еще впереди.Нынешние заявления представителей киевского режима о том, что ожидания от контрнаступления ВСУ "завышены" и что не стоит ждать от него каких-то масштабных завоеваний, являются элементом информационной войны, чтобы запутать российскую сторону и ввести ее в заблуждение, считает политолог. Поэтому к словам министра обороны Украины следует отнестись серьезно и внимательно, отметил он.При этом политолог усомнился в том, что США и Европа в обозримой перспективе будут урезать объемы военной поддержки Киева.При этом со стороны Евросоюза в плане помощи Украине наблюдается "безумие, истерия и суперинерция", констатирует аналитик."Европейцы вроде бы и хотят остановиться, но маховик уже настолько раскрутился, что его не остановить. Они находятся в состоянии безысходности и не способны остановить этот процесс", - подчеркнул эксперт.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. В свою очередь официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано.Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в списокИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления
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новости, мнения, игорь шатров, алексей резников, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, нато
Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение
Эксперт Шатров: ВСУ могут активизироваться в июле-августе, когда у них появятся F-16
11:27 28.06.2023 (обновлено: 12:15 28.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым.
Вооруженные силы Украины могут активизировать наступательные действия в июле или августе, если к этому времени им передадут истребители F-16. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова.
Ранее Резников в интервью Financial Times заявил, что нынешние действия украинских войск являются "своего рода подготовительной операцией". По его словам, основные резервы ВСУ, в том числе бригады, которые недавно прошли подготовку в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой НАТО, пока не задействованы в контрнаступлении, "главное событие" которого все еще впереди.
"Вполне возможно, это действительно масштабная разведка боем, а контрнаступление может начаться позднее, когда у Киева появятся F-16. Украинских летчиков уже готовят в западных странах. Возможно, это ("главное событие" контрнаступления – ред.) произойдет где-то в августе. Есть предположение, что что-то может готовиться на середину июля или уже тогда, когда в ВСУ поступит что-то весомое, прежде всего, авиация", – предположил Шатров.
Нынешние заявления представителей киевского режима о том, что ожидания от контрнаступления ВСУ "завышены" и что не стоит ждать от него каких-то масштабных завоеваний, являются элементом информационной войны, чтобы запутать российскую сторону и ввести ее в заблуждение, считает политолог. Поэтому к словам министра обороны Украины следует отнестись серьезно и внимательно, отметил он.
При этом политолог усомнился в том, что США и Европа в обозримой перспективе будут урезать объемы военной поддержки Киева.
"США всю эту нелегкую ношу (поддержки Украины) практически повесили на европейцев, и это Европа сейчас обещает F-16. У Штатов нет желания свои арсеналы распечатывать, они делятся тем, что им не надо – излишками, оружием, срок годности которого подходит к концу, потому рассчитывают на то, что ЕС будут вынуждены всерьез заниматься этой войной", – пояснил Шатров.
При этом со стороны Евросоюза в плане помощи Украине наблюдается "безумие, истерия и суперинерция", констатирует аналитик.
"Европейцы вроде бы и хотят остановиться, но маховик уже настолько раскрутился, что его не остановить. Они находятся в состоянии безысходности и не способны остановить этот процесс", - подчеркнул эксперт.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. В свою очередь официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил
что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.
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