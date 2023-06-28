https://crimea.ria.ru/20230628/chego-zhdat-ot-kontrnastupleniya-vsu-v-iyule-i-avguste--mnenie-1129684291.html

Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение

Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Чего ждать от контрнаступления ВСУ в июле и августе – мнение

Вооруженные силы Украины могут активизировать наступательные действия в июле или августе, если к этому времени им передадут истребители F-16. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T11:27

2023-06-28T11:27

2023-06-28T12:15

новости

мнения

игорь шатров

алексей резников

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины могут активизировать наступательные действия в июле или августе, если к этому времени им передадут истребители F-16. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя слова министра обороны Украины Алексея Резникова.Ранее Резников в интервью Financial Times заявил, что нынешние действия украинских войск являются "своего рода подготовительной операцией". По его словам, основные резервы ВСУ, в том числе бригады, которые недавно прошли подготовку в западных странах и оснащены современными танками и бронетехникой НАТО, пока не задействованы в контрнаступлении, "главное событие" которого все еще впереди.Нынешние заявления представителей киевского режима о том, что ожидания от контрнаступления ВСУ "завышены" и что не стоит ждать от него каких-то масштабных завоеваний, являются элементом информационной войны, чтобы запутать российскую сторону и ввести ее в заблуждение, считает политолог. Поэтому к словам министра обороны Украины следует отнестись серьезно и внимательно, отметил он.При этом политолог усомнился в том, что США и Европа в обозримой перспективе будут урезать объемы военной поддержки Киева.При этом со стороны Евросоюза в плане помощи Украине наблюдается "безумие, истерия и суперинерция", констатирует аналитик."Европейцы вроде бы и хотят остановиться, но маховик уже настолько раскрутился, что его не остановить. Они находятся в состоянии безысходности и не способны остановить этот процесс", - подчеркнул эксперт.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года. В свою очередь официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Нидерланды и Дания еще только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а о сроках поставок воздушных судов говорить пока рано.Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:США передают новую партию вооружений Украине: что вошло в списокИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, игорь шатров, алексей резников, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, нато