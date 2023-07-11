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Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное
Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное
Российские силы перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, российские ОПК ударными темпами наращивают поставки вооружения, техники и средств... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T20:23
2023-07-11T20:23
2023-07-11T20:24
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
наступление вс рф в донбассе
контрнаступление всу
оборонно-промышленный комплекс россии
кассетные боеприпасы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские силы перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, российские ОПК ударными темпами наращивают поставки вооружения, техники и средств поражения, а ВСУ с момента начала контрнаступления теряют колоссальное количество людей и техники. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Главные тезисы генерала армии России — в подборке РИА Новости Крым.О контрнаступлении ВСУГлава российского оборонного ведомства отметил, что киевский режим так преподнес тему своего наступления, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля". Однако это обернулось для боевиков серьезными потерями в людях и технике, в том числе поставляемой странами Запада.Также российские средства ПВО сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата, отметил он.В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул Шойгу.Контратака российских войскПри этом за последние два дня Вооруженные Силы РФ на Краснолиманском направлении провели контратаку и продвинулись в глубину и по всей линии фронта.О кассетных бомбах"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул Шойгу.По его словам, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".Однако, осознавая угрозу, которую несет это оружие для мирных граждан, российская сторона воздерживается от их применения в ходе СВО.О работе ОПК"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", - отметил министр.По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году — более чем в пять раз. В том числе, производство БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросло в 53 раза.О западной разведкеПо информации главы Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО отслеживают и анализируют результаты работы ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – ШойгуФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК PatriotЗаявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , наступление вс рф в донбассе, контрнаступление всу, оборонно-промышленный комплекс россии, кассетные боеприпасы, новости, нато, поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские силы перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, российские ОПК ударными темпами наращивают поставки вооружения, техники и средств поражения, а ВСУ с момента начала контрнаступления теряют колоссальное количество людей и техники. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Главные тезисы генерала армии России — в подборке РИА Новости Крым
.
О контрнаступлении ВСУ
Глава российского оборонного ведомства отметил, что киевский режим так преподнес тему своего наступления, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля". Однако это обернулось для боевиков серьезными потерями в людях и технике, в том числе поставляемой странами Запада.
"С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения.
Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley", - сообщил Шойгу.
Также российские средства ПВО сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата, отметил он.
В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул Шойгу.
Контратака российских войск
При этом за последние два дня Вооруженные Силы РФ на Краснолиманском направлении
провели контратаку и продвинулись в глубину и по всей линии фронта.
"На Краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся ему огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту", - рассказал он.
О кассетных бомбах
"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину
российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул Шойгу.
По его словам, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".
Однако, осознавая угрозу, которую несет это оружие для мирных граждан, российская сторона воздерживается от их применения в ходе СВО.
"Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", — заявил глава Минобороны.
О работе ОПК
"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения
, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", - отметил министр.
По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году — более чем в пять раз. В том числе, производство БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросло в 53 раза.
"В 2023 году, за счет расширения производственных мощностей, мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом прошлого года", - рапортовал Шойгу.
О западной разведке
По информации главы Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО отслеживают и анализируют результаты работы ВС РФ.
"Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", — цитирует слова министра РИА Новости.
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