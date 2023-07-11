https://crimea.ria.ru/20230711/zayavleniya-shoygu-o-spetsoperatsii-i-rabote-opk-glavnoe-1129990693.html

Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное

Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Заявления Шойгу о спецоперации и работе ОПК: главное

Российские силы перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, российские ОПК ударными темпами наращивают поставки вооружения, техники и средств... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T20:23

2023-07-11T20:23

2023-07-11T20:24

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

наступление вс рф в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские силы перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, российские ОПК ударными темпами наращивают поставки вооружения, техники и средств поражения, а ВСУ с момента начала контрнаступления теряют колоссальное количество людей и техники. Об этом во вторник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Главные тезисы генерала армии России — в подборке РИА Новости Крым.О контрнаступлении ВСУГлава российского оборонного ведомства отметил, что киевский режим так преподнес тему своего наступления, что "треть мира ждала начало саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля". Однако это обернулось для боевиков серьезными потерями в людях и технике, в том числе поставляемой странами Запада.Также российские средства ПВО сбили 176 реактивных снарядов HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата, отметил он.В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, подчеркнул Шойгу.Контратака российских войскПри этом за последние два дня Вооруженные Силы РФ на Краснолиманском направлении провели контратаку и продвинулись в глубину и по всей линии фронта.О кассетных бомбах"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", — подчеркнул Шойгу.По его словам, у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".Однако, осознавая угрозу, которую несет это оружие для мирных граждан, российская сторона воздерживается от их применения в ходе СВО.О работе ОПК"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач", - отметил министр.По его словам, количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта прошлого года выросло в 1,8 раза, а в этом году — более чем в пять раз. В том числе, производство БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросло в 53 раза.О западной разведкеПо информации главы Минобороны, разведывательные службы в США и других странах НАТО отслеживают и анализируют результаты работы ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – ШойгуФРГ передает Киеву партию оружия: в списке танки Leopard и ЗРК PatriotЗаявленные Макроном ракеты Scalp Украина уже применяла – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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