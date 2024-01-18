https://crimea.ria.ru/20240118/kak-v-khersonskoy-oblasti-reanimiruyut-zdravookhranenie-1134282266.html

Как в Херсонской области реанимируют здравоохранение

Как в Херсонской области реанимируют здравоохранение - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Как в Херсонской области реанимируют здравоохранение

В здравоохранение Херсонской области Россия за год вложила больше, чем украинские власти за 30 лет. Об этом заявил председатель областного правительства Андрей... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T21:26

2024-01-18T21:26

2024-01-18T21:26

херсонская область

новые регионы россии

андрей алексеенко

здравоохранение в россии

здоровье

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В здравоохранение Херсонской области Россия за год вложила больше, чем украинские власти за 30 лет. Об этом заявил председатель областного правительства Андрей Алексеенко.Он уточнил, что на протяжении последнего года в регионе велась активная работа по решению двух ключевых задач по данному направлению: капитальному ремонту и переоснащению Генической и Скадовской больниц. В настоящее время ремонтные работы в пяти основных корпусах двух больниц находятся на завершающем этапе. Также ведется восстановление первичного звена здравоохранения – сельских амбулаторий и поликлиник.Также при поддержке федерального бюджета область получила 120 единиц медицинского транспорта и до тысячи единиц различного оборудования. Удалось полностью оснастить и открыть сосудистое отделение в Геническе, еще одно появится в Скадовске. Как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, для оснащения Генической центральной районной больницы была закуплена 281 единица нового оборудования общей стоимостью 127 млн рублей. Также в рамках оказания шефской помощи Краснодарский край доставил в Геническую ЦРБ передвижной рентгенографический кабинет стоимостью около 25 млн рублей. Ранее сообщалось, что на развитие Херсонской области по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделены 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноВсе медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти"Нивы" повышенной проходимости получили больницы Херсонщины

херсонская область

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, здравоохранение в россии, здоровье, россия