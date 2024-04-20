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Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе

Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе

Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T15:10

2024-04-20T15:10

2024-04-20T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его страницы в соцсети "ВКонтакте"Информацию о гибели Касперова подтвердил РИА Новости его друг, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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