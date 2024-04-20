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Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе
Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе
Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T15:10
2024-04-20T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его страницы в соцсети "ВКонтакте"Информацию о гибели Касперова подтвердил РИА Новости его друг, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".
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новости, новости крыма, севастополь, утраты, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия
Видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе

Видеоблогер Михаил Касперов "Миша из Канады" погиб в дорожной аварии в Севастополе

15:10 20.04.2024
 
© Миша из Канады/YoutubeБайкер-видеоблогер Михаил Касперов. Архивное фото
Байкер-видеоблогер Михаил Касперов. Архивное фото
© Миша из Канады/Youtube
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российский видеоблогер и байкер Михаил Касперов, известный как "Миша из Канады", погиб в дорожной аварии в Севастополе. Об этом сообщил администратор его страницы в соцсети "ВКонтакте"
"Трагическая новость. Сегодня ночью не стало Михаила. Михаил ночью попал в дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение с легковым автомобилем, Михаил получил травмы и скончался в машине скорой помощи", – говорится в сообщении.
Информацию о гибели Касперова подтвердил РИА Новости его друг, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.
Ранее в полиции Севастополя сообщили, что поздно вечером в пятницу 57-летний водитель мотоцикла Harley Davidson выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла, различные травмы получили водитель и трое пассажиров ВАЗа. Личности участников дорожной аварии не назывались.
Михаил Касперов долгое время жил в Канаде, в конце прошлого года переехал в Крым. Вел политический YouTube-канал "Миша из Канады".
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