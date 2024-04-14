https://crimea.ria.ru/20240414/v-zhutkom-dtp-s-rasplyuschivshim-ladu-gruzovikom-v-krymu-pogibli-3-cheloveka-1136543462.html

В жутком ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли 3 человека

В жутком ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли 3 человека - РИА Новости Крым, 14.04.2024

В жутком ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли 3 человека

В ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли три человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в прокуратуре РК. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T12:09

2024-04-14T12:09

2024-04-14T12:16

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дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли три человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в прокуратуре РК.ДТП произошло в субботу в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта в субботу около 10 часов 15 минут. Грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших, затем - о четверых, так как деблокировать тела погибших из смятой и очень сильно деформированной машины было сложно.Ранее в республиканской прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит большегруз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Проверка проводится на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовой автомобиль MAN, признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказано в сообщении крымского Следкома.Читайте также на РИА Новости Крым:Расследование смертельного ДТП в Алуште контролирует прокуратура КрымаДва грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель

https://crimea.ria.ru/20240411/tretya-avariya-stala-smertelnoy-novye-podrobnosti-dtp-v-sevastopole-1136492291.html

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