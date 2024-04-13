https://crimea.ria.ru/20240413/v-razdavlennoy-gruzovikom-lade-v-krymu-moglo-byt-chetyre-cheloveka--sk-1136527368.html

В раздавленной грузовиком "Ладе" в Крыму могло быть четыре человека – СК

В раздавленной грузовиком "Ладе" в Крыму могло быть четыре человека – СК - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В раздавленной грузовиком "Ладе" в Крыму могло быть четыре человека – СК

В раздавленном в районе Алушты в Крыму автомобиле Lada Priora могли находиться четыре человека. Установить точное число погибших станет возможным лишь после... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T15:32

2024-04-13T15:32

2024-04-13T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В раздавленном в районе Алушты в Крыму автомобиле Lada Priora могли находиться четыре человека. Установить точное число погибших станет возможным лишь после извлечения тел из сильно деформированного корпуса авто. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.В ведомстве сообщили, что Главным следственным управлением СК России по Крыму и Севастополю проводится проверка по факту ДТП с участием большегруза в Алуште."Проверка проводится на предмет наличия в действиях водителя и ответственных лиц, выпускавших в рейс грузовой автомобиль MAN, признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказано в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что автомобиль MAN подмял под себя легковой автомобиль, с находившимися в нем водителем и пассажирами.Следователи также работают с представителями компании, которой принадлежит большегруз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее в республиканской прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Инцидент произошел в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта в субботу 13 апреля около 10 часов 15 минут. Грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погиблиРасследование смертельного ДТП в Алуште контролирует прокуратура Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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