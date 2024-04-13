Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
Женщина погибла при столкновении с двумя грузовиками в Краснодарском крае
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниДва грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в жуткой аварии с двумя грузовиками в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:00 на федеральной трассе Краснодар - Темрюк в Славянском районе.
"Водитель легкового автомобиля, 48-летняя женщина, следуя со стороны Темрюка в сторону Краснодара по крайней правой полосе при перестроении не уступила дорогу грузовому автомобилю и допустила с ним столкновение, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигающимся во встречном направлении грузовиком", - рассказал начальник Госавтоинспекции Славянского района, майор полиции Евгений Сторчак.
Женщина погибла до приезда скорой помощи на месте аварии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняют специалисты. Движение транспорта на участке трассы не ограничено, добавили в Госавтоинспекции.
В субботу в Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Судакской развилки грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших. Позже в Следкоме уточнили, что в раздавленном автомобиле могли находиться четыре человека. Установить точное число погибших станет возможным лишь после извлечения тел из сильно деформированного корпуса авто.