https://crimea.ria.ru/20240413/dva-gruzovika-razdavili-inomarku-na-kubani---pogibla-zhenschina-voditel-1136531872.html

Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель

Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель

Женщина-водитель погибла в жуткой аварии с двумя грузовиками в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T18:51

2024-04-13T18:51

2024-04-13T18:51

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в жуткой аварии с двумя грузовиками в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:00 на федеральной трассе Краснодар - Темрюк в Славянском районе.Женщина погибла до приезда скорой помощи на месте аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняют специалисты. Движение транспорта на участке трассы не ограничено, добавили в Госавтоинспекции. В субботу в Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Судакской развилки грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших. Позже в Следкоме уточнили, что в раздавленном автомобиле могли находиться четыре человека. Установить точное число погибших станет возможным лишь после извлечения тел из сильно деформированного корпуса авто.

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, кубань, госавтоинспекция кубани, дтп, новости, транспорт, общество