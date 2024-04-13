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Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
Женщина-водитель погибла в жуткой аварии с двумя грузовиками в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T18:51
2024-04-13T18:51
происшествия
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в жуткой аварии с двумя грузовиками в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:00 на федеральной трассе Краснодар - Темрюк в Славянском районе.Женщина погибла до приезда скорой помощи на месте аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняют специалисты. Движение транспорта на участке трассы не ограничено, добавили в Госавтоинспекции. В субботу в Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Судакской развилки грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших. Позже в Следкоме уточнили, что в раздавленном автомобиле могли находиться четыре человека. Установить точное число погибших станет возможным лишь после извлечения тел из сильно деформированного корпуса авто.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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происшествия, краснодарский край, кубань, госавтоинспекция кубани, дтп, новости, транспорт, общество
Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель

Женщина погибла при столкновении с двумя грузовиками в Краснодарском крае

18:51 13.04.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниДва грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Женщина-водитель погибла в жуткой аварии с двумя грузовиками в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 15:00 на федеральной трассе Краснодар - Темрюк в Славянском районе.

"Водитель легкового автомобиля, 48-летняя женщина, следуя со стороны Темрюка в сторону Краснодара по крайней правой полосе при перестроении не уступила дорогу грузовому автомобилю и допустила с ним столкновение, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигающимся во встречном направлении грузовиком", - рассказал начальник Госавтоинспекции Славянского района, майор полиции Евгений Сторчак.

Женщина погибла до приезда скорой помощи на месте аварии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняют специалисты. Движение транспорта на участке трассы не ограничено, добавили в Госавтоинспекции.
В субботу в Крыму на трассе Симферополь - Алушта в районе Судакской развилки грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Люди в этой машине погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших. Позже в Следкоме уточнили, что в раздавленном автомобиле могли находиться четыре человека. Установить точное число погибших станет возможным лишь после извлечения тел из сильно деформированного корпуса авто.
 
ПроисшествияКраснодарский крайКубаньГосавтоинспекция КубаниДТПНовостиТранспортОбщество
 
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