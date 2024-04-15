https://crimea.ria.ru/20240415/uchastok-trassy-m-4-zakroyut-dlya-proezda-gruzovikov-do-sentyabrya-1136576027.html

Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября

Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября

Важный участок трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае частично закроют для проезда грузовиков с апреля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Автодора. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T22:32

2024-04-15T22:32

2024-04-15T22:32

автодор

трасса м4 дон

краснодарский край

транспорт

логистика

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Важный участок трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае частично закроют для проезда грузовиков с апреля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Автодора.Ограничение будет действовать на участке от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 8:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд будет открыт для всех, уточнили в ведомстве.Уточняется, что данные меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу.Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке, резюмировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани в массовом ДТП с тремя погибшими пострадал ребенокВторое смертельное ДТП за сутки на Кубани: погибли два человекаДва грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель

трасса м4 дон

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автодор, трасса м4 дон, краснодарский край, транспорт, логистика, новости, общество