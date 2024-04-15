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Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября
Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября
Важный участок трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае частично закроют для проезда грузовиков с апреля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Автодора. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T22:32
2024-04-15T22:32
автодор
трасса м4 дон
краснодарский край
транспорт
логистика
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Важный участок трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае частично закроют для проезда грузовиков с апреля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Автодора.Ограничение будет действовать на участке от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 8:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд будет открыт для всех, уточнили в ведомстве.Уточняется, что данные меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу.Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке, резюмировали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани в массовом ДТП с тремя погибшими пострадал ребенокВторое смертельное ДТП за сутки на Кубани: погибли два человекаДва грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
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автодор, трасса м4 дон, краснодарский край, транспорт, логистика, новости, общество
Участок трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября

Движение грузовиков ограничат на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае до сентября

22:32 15.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТрасса М-4 "Дон". Архивное фото
Трасса М-4 Дон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Важный участок трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае частично закроют для проезда грузовиков с апреля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Автодора.
"С 27 апреля по 15 сентября 2024 года на трассе М-4 "Дон" вводится ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн", - сказано в сообщении.
© Telegram-канал АвтодорДвижение грузовиков ограничат на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае до сентября
Движение грузовиков ограничат на трассе М-4 Дон в Краснодарском крае до сентября
© Telegram-канал Автодор
Движение грузовиков ограничат на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае до сентября
Ограничение будет действовать на участке от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 8:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд будет открыт для всех, уточнили в ведомстве.
Уточняется, что данные меры позволят повысить безопасность движения по М-4 в период курортного сезона. В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу.
"В дневное время порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики. Из-за этого поток движется медленно, водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. Таким образом, растет риск ДТП", - пояснили в Автодоре.
Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке, резюмировали в ведомстве.
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АвтодорТрасса М4 ДонКраснодарский крайТранспортЛогистикаНовостиОбщество
 
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