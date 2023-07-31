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На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей

На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2023

На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей

Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T21:31

2023-07-31T21:31

2023-07-31T21:31

новые регионы россии

высшее образование

образование в россии

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

дмитрий афанасьев

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд рублей. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.По его словам, закупка оборудования уже началась и ведется активно. Так что, "помимо ремонтов общего направления", к 1 сентября часть вузов новых регионов России "получит существенное обновление своей учебной базы". Другие обретут ее позже, но так или иначе – "в этом году".Афанасьев отметил, что приемная кампания в самых разных вузах четырех новых регионов РФ доказывает, что к ней здесь активно готовились, несмотря на "все сложности и проблемы внешнего характера". И главное: у местной молодежи есть большой интерес к высшему образованию. При этом власти много внимания уделяют региональной специфике."Там более 37 тысяч бюджетных мест. Все заявки утверждены администрацией новых территорий. И это не просто желание вузов, а то, что регионы считают важным для обеспечения своей экономики и социальной сферы", – сказал Афанасьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе

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