https://crimea.ria.ru/20230731/na-osnaschenie-vuzov-novykh-regionov-rf-napravili-14-mlrd-rubley-1130455097.html
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2023
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T21:31
2023-07-31T21:31
2023-07-31T21:31
новые регионы россии
высшее образование
образование в россии
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
дмитрий афанасьев
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124530537_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7bb2bc2521eb7979086a60055b050c8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд рублей. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.По его словам, закупка оборудования уже началась и ведется активно. Так что, "помимо ремонтов общего направления", к 1 сентября часть вузов новых регионов России "получит существенное обновление своей учебной базы". Другие обретут ее позже, но так или иначе – "в этом году".Афанасьев отметил, что приемная кампания в самых разных вузах четырех новых регионов РФ доказывает, что к ней здесь активно готовились, несмотря на "все сложности и проблемы внешнего характера". И главное: у местной молодежи есть большой интерес к высшему образованию. При этом власти много внимания уделяют региональной специфике."Там более 37 тысяч бюджетных мест. Все заявки утверждены администрацией новых территорий. И это не просто желание вузов, а то, что регионы считают важным для обеспечения своей экономики и социальной сферы", – сказал Афанасьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124530537_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_27dadd334224204dfa5d17b1cb7f815f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, высшее образование, образование в россии, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), дмитрий афанасьев, новости, россия
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
Минобрнауки РФ: 1,4 млрд рублей направили на оснащение оборудованием вузов новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд рублей. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
"Мы запустили при поддержке президента и по моему поручению проект оснащения всех вузов новых регионов учебно-лабораторным оборудованием для дисциплин естественно-математического цикла, инженерных дисциплин на 1 миллиард 400 миллионов", – сказал Афанасьев, выступая на площадке международного пресс-центра "Россия сегодня" в Москве.
По его словам, закупка оборудования уже началась и ведется активно. Так что, "помимо ремонтов общего направления", к 1 сентября часть вузов новых регионов России "получит существенное обновление своей учебной базы". Другие обретут ее позже, но так или иначе – "в этом году".
Афанасьев отметил, что приемная кампания в самых разных вузах четырех новых регионов РФ доказывает, что к ней здесь активно готовились, несмотря на "все сложности и проблемы внешнего характера". И главное: у местной молодежи есть большой интерес к высшему образованию. При этом власти много внимания уделяют региональной специфике.
"Там более 37 тысяч бюджетных мест. Все заявки утверждены администрацией новых территорий. И это не просто желание вузов, а то, что регионы считают важным для обеспечения своей экономики и социальной сферы", – сказал Афанасьев.
Читайте также на РИА Новости Крым: