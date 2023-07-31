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На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 31.07.2023
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T21:31
2023-07-31T21:31
новые регионы россии
высшее образование
образование в россии
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
дмитрий афанасьев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд рублей. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.По его словам, закупка оборудования уже началась и ведется активно. Так что, "помимо ремонтов общего направления", к 1 сентября часть вузов новых регионов России "получит существенное обновление своей учебной базы". Другие обретут ее позже, но так или иначе – "в этом году".Афанасьев отметил, что приемная кампания в самых разных вузах четырех новых регионов РФ доказывает, что к ней здесь активно готовились, несмотря на "все сложности и проблемы внешнего характера". И главное: у местной молодежи есть большой интерес к высшему образованию. При этом власти много внимания уделяют региональной специфике."Там более 37 тысяч бюджетных мест. Все заявки утверждены администрацией новых территорий. И это не просто желание вузов, а то, что регионы считают важным для обеспечения своей экономики и социальной сферы", – сказал Афанасьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей Участники СВО и их дети могут перевестись на бесплатное обучение в вузе
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новые регионы россии, высшее образование, образование в россии, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), дмитрий афанасьев, новости, россия
На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей

Минобрнауки РФ: 1,4 млрд рублей направили на оснащение оборудованием вузов новых регионов

21:31 31.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Все вузы новых регионов России до конца текущего года будут оснащены новым учебно-лабораторным оборудованием, на это из федеральных средств направлено 1,4 млрд рублей. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
"Мы запустили при поддержке президента и по моему поручению проект оснащения всех вузов новых регионов учебно-лабораторным оборудованием для дисциплин естественно-математического цикла, инженерных дисциплин на 1 миллиард 400 миллионов", – сказал Афанасьев, выступая на площадке международного пресс-центра "Россия сегодня" в Москве.
По его словам, закупка оборудования уже началась и ведется активно. Так что, "помимо ремонтов общего направления", к 1 сентября часть вузов новых регионов России "получит существенное обновление своей учебной базы". Другие обретут ее позже, но так или иначе – "в этом году".
Афанасьев отметил, что приемная кампания в самых разных вузах четырех новых регионов РФ доказывает, что к ней здесь активно готовились, несмотря на "все сложности и проблемы внешнего характера". И главное: у местной молодежи есть большой интерес к высшему образованию. При этом власти много внимания уделяют региональной специфике.
"Там более 37 тысяч бюджетных мест. Все заявки утверждены администрацией новых территорий. И это не просто желание вузов, а то, что регионы считают важным для обеспечения своей экономики и социальной сферы", – сказал Афанасьев.
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Новые регионы РоссииВысшее образованиеОбразование в РоссииМинистерство науки и высшего образования России (Минобрнауки РФ)Дмитрий АфанасьевНовостиРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
21:48Главные события и заявления дня: 31 июля
21:31На оснащение вузов новых регионов РФ направили 1,4 млрд рублей
21:16Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер понедельника
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