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Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T22:00
2023-07-07T22:00
2023-07-07T22:00
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образование в крыму и севастополе
валентина лаврик
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общество
среднее профессиональное образование в крыму
профессия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности увеличили. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи сейчас расширяет производство и нуждается в специалистах. Поэтому, по словам министра, совместно с предприятием будет создан специальный инженерный класс по направлению судостроения."Программа уже разработана, частично оборудование имеется в этой школе, это школа № 12. В ней уже есть частично оборудование, которое будет отвечать инженерному направлению, и очень приятно, что предприятие тоже готово посотрудничать в создании этой учебной среды", - отметила министр.В свою очередь директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков рассказал, что в училище этом году создадут мастерскую для обслуживания электромобилей. Их на дорогах становится все больше, заметил Горьков."Мы тоже хотим сделать мастерскую, где будут обслуживаться и ремонтироваться электромобили. На сегодняшний день наши обучающиеся должны понимать, что это, как они устроены, как обслужить, как заправить, как определить неисправность и так далее", - сказал он.Всего в республике 36 учреждений профессионального образования, в которых обучается 41 тысяча человек. Какие учебные заведения пользуются наибольшим спросом, рассказала замначальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования минобраза Крыма Антонина Артамонова:С 20 июня во всех вузах и профессиональных образовательных учреждениях России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, новости крыма, общество, среднее профессиональное образование в крыму, профессия
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
В колледжах Крыма увеличен набор студентов по инженерным специальностям и машиностроению
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым.
В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности увеличили. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым
министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
"Контрольные цифры приема поступают к нам от исполнительных органов власти, они тоже собирают эту информацию по предприятиям. По данным статистики, четыре предприятия имеют еще вакантные должности, поэтому контрольные цифры приема, конечно, формируются по запросу конкретных предприятий. В этом году у нас по машиностроению увеличены цифры, мы очень тесно сотрудничаем с судостроительным заводом имени Бутомы", - сообщила Валентина Лаврик.
Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи сейчас расширяет производство и нуждается в специалистах. Поэтому, по словам министра, совместно с предприятием будет создан специальный инженерный класс по направлению судостроения.
"Программа уже разработана, частично оборудование имеется в этой школе, это школа № 12. В ней уже есть частично оборудование, которое будет отвечать инженерному направлению, и очень приятно, что предприятие тоже готово посотрудничать в создании этой учебной среды", - отметила министр.
В свою очередь директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков рассказал, что в училище этом году создадут мастерскую для обслуживания электромобилей. Их на дорогах становится все больше, заметил Горьков.
"Мы тоже хотим сделать мастерскую, где будут обслуживаться и ремонтироваться электромобили. На сегодняшний день наши обучающиеся должны понимать, что это, как они устроены, как обслужить, как заправить, как определить неисправность и так далее", - сказал он.
Всего в республике 36 учреждений профессионального образования, в которых обучается 41 тысяча человек. Какие учебные заведения пользуются наибольшим спросом, рассказала замначальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования минобраза Крыма Антонина Артамонова:
"Симферопольский политехнический колледж на первом месте, в котором уже 746 заявлений, а могут там принять 275. Также очень много заявлений в Крымский многопрофильный колледж - 714. В Симферопольский колледж радиоэлектроники – 693 заявления. Проходной балл там достаточно высокий, от 4,5 до 4,7".
С 20 июня во всех вузах и профессиональных образовательных учреждениях России стартовала приемная кампания
, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе
- об этом РИА Новости Крым
рассказали представители высших учебных заведений полуострова.
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