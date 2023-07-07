Рейтинг@Mail.ru
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230707/krymu-nuzhno-bolshe-sudostroiteley-i-mekhanikov-dlya-elektromobiley-1129867398.html
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T22:00
2023-07-07T22:00
крым
образование в крыму и севастополе
валентина лаврик
новости крыма
общество
среднее профессиональное образование в крыму
профессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129872478_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_251661dd6ce0300a6351b1c811912989.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности увеличили. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи сейчас расширяет производство и нуждается в специалистах. Поэтому, по словам министра, совместно с предприятием будет создан специальный инженерный класс по направлению судостроения."Программа уже разработана, частично оборудование имеется в этой школе, это школа № 12. В ней уже есть частично оборудование, которое будет отвечать инженерному направлению, и очень приятно, что предприятие тоже готово посотрудничать в создании этой учебной среды", - отметила министр.В свою очередь директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков рассказал, что в училище этом году создадут мастерскую для обслуживания электромобилей. Их на дорогах становится все больше, заметил Горьков."Мы тоже хотим сделать мастерскую, где будут обслуживаться и ремонтироваться электромобили. На сегодняшний день наши обучающиеся должны понимать, что это, как они устроены, как обслужить, как заправить, как определить неисправность и так далее", - сказал он.Всего в республике 36 учреждений профессионального образования, в которых обучается 41 тысяча человек. Какие учебные заведения пользуются наибольшим спросом, рассказала замначальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования минобраза Крыма Антонина Артамонова:С 20 июня во всех вузах и профессиональных образовательных учреждениях России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
https://crimea.ria.ru/20230706/v-krymu-opredelyat-luchshego-stolyara-povara-i-vinodela-1129862284.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129872478_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_060b9d1556f8d132ba1673e370585c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, новости крыма, общество, среднее профессиональное образование в крыму, профессия
Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей

В колледжах Крыма увеличен набор студентов по инженерным специальностям и машиностроению

22:00 07.07.2023
 
© РИА Новости . Олег Смыслов / Перейти в фотобанкСудостроительный завод
Судостроительный завод - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности увеличили. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
"Контрольные цифры приема поступают к нам от исполнительных органов власти, они тоже собирают эту информацию по предприятиям. По данным статистики, четыре предприятия имеют еще вакантные должности, поэтому контрольные цифры приема, конечно, формируются по запросу конкретных предприятий. В этом году у нас по машиностроению увеличены цифры, мы очень тесно сотрудничаем с судостроительным заводом имени Бутомы", - сообщила Валентина Лаврик.
Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи сейчас расширяет производство и нуждается в специалистах. Поэтому, по словам министра, совместно с предприятием будет создан специальный инженерный класс по направлению судостроения.
"Программа уже разработана, частично оборудование имеется в этой школе, это школа № 12. В ней уже есть частично оборудование, которое будет отвечать инженерному направлению, и очень приятно, что предприятие тоже готово посотрудничать в создании этой учебной среды", - отметила министр.
В свою очередь директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков рассказал, что в училище этом году создадут мастерскую для обслуживания электромобилей. Их на дорогах становится все больше, заметил Горьков.
"Мы тоже хотим сделать мастерскую, где будут обслуживаться и ремонтироваться электромобили. На сегодняшний день наши обучающиеся должны понимать, что это, как они устроены, как обслужить, как заправить, как определить неисправность и так далее", - сказал он.
Всего в республике 36 учреждений профессионального образования, в которых обучается 41 тысяча человек. Какие учебные заведения пользуются наибольшим спросом, рассказала замначальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования минобраза Крыма Антонина Артамонова:
"Симферопольский политехнический колледж на первом месте, в котором уже 746 заявлений, а могут там принять 275. Также очень много заявлений в Крымский многопрофильный колледж - 714. В Симферопольский колледж радиоэлектроники – 693 заявления. Проходной балл там достаточно высокий, от 4,5 до 4,7".
С 20 июня во всех вузах и профессиональных образовательных учреждениях России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова
Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 16:06
В Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела
 
КрымОбразование в Крыму и СевастополеВалентина ЛаврикНовости КрымаОбществоСреднее профессиональное образование в КрымуПрофессия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17Главные новости Крыма: 7 июля
22:00Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей
21:38Главные события и заявления дня: 7 июля
21:36США передадут кассетные боеприпасы Украине
21:19Они хуже фашистов: пленный боевик рассказал об обстановке в ВСУ
20:59Севастополец испек печенье с коноплей
20:41Энергоснабжение Евпатории восстановлено
20:28Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
20:12В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно
19:51Отключение света и воды в Евпатории – прокуратура проводит проверку
19:39Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви
19:21Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
19:07В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину
18:49Евпатория осталась без воды из-за аварии
18:26В Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходные
18:08Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео
17:51Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
17:32Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО
17:13На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
16:54Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы
Лента новостейМолния