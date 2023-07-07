https://crimea.ria.ru/20230707/krymu-nuzhno-bolshe-sudostroiteley-i-mekhanikov-dlya-elektromobiley-1129867398.html

Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей

Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Крыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей

В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T22:00

2023-07-07T22:00

2023-07-07T22:00

крым

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профессия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В этом году у крымских предприятий есть запрос на обучение специалистов в судостроении и машиностроении, поэтому число мест для приема на эти специальности увеличили. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи сейчас расширяет производство и нуждается в специалистах. Поэтому, по словам министра, совместно с предприятием будет создан специальный инженерный класс по направлению судостроения."Программа уже разработана, частично оборудование имеется в этой школе, это школа № 12. В ней уже есть частично оборудование, которое будет отвечать инженерному направлению, и очень приятно, что предприятие тоже готово посотрудничать в создании этой учебной среды", - отметила министр.В свою очередь директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков рассказал, что в училище этом году создадут мастерскую для обслуживания электромобилей. Их на дорогах становится все больше, заметил Горьков."Мы тоже хотим сделать мастерскую, где будут обслуживаться и ремонтироваться электромобили. На сегодняшний день наши обучающиеся должны понимать, что это, как они устроены, как обслужить, как заправить, как определить неисправность и так далее", - сказал он.Всего в республике 36 учреждений профессионального образования, в которых обучается 41 тысяча человек. Какие учебные заведения пользуются наибольшим спросом, рассказала замначальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования минобраза Крыма Антонина Артамонова:С 20 июня во всех вузах и профессиональных образовательных учреждениях России стартовала приемная кампания, которая продлится до 25 июля. Что меняется для абитуриентов в этом году, как будут проходить вступительные испытания для ребят из новых регионов, что предлагают поступающим в Крыму и Севастополе - об этом РИА Новости Крым рассказали представители высших учебных заведений полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваПочему дети уходят из школы после 9 класса – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, валентина лаврик, новости крыма, общество, среднее профессиональное образование в крыму, профессия