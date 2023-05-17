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Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение
Страх перед сдачей ЕГЭ и риск остаться без аттестата вынуждает выпускников девятых классов поступать в колледжи и техникумы, отказываясь от высшего образования. РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T20:54
2023-05-17T20:54
2023-05-17T20:54
радио "спутник в крыму"
крым
образование в крыму и севастополе
общество
дети
сергей додонов
мнения
психология
среднее профессиональное образование в крыму
егэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Страх перед сдачей ЕГЭ и риск остаться без аттестата вынуждает выпускников девятых классов поступать в колледжи и техникумы, отказываясь от высшего образования. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов."На сегодня больше 60% выпускников 9-х классов идут именно в средние профессиональные образовательные учреждения, это больше, чем в вузы остается", - сказал Додонов. Он отметил, что востребованность среднего профессионального образования в регионе сейчас очень велика.По словам Додонова, популярность колледжей и техникумов среди выпускников связана, в том числе, и с тем, что уже через несколько лет человек, получив специальность, сможет "выйти на рынок труда" и начать зарабатывать.Также одной из причин того, что дети уходят из школы после 9-го класса, Додонов назвал боязнь сдачи ЕГЭ."Да, это боязнь ЕГЭ, уход от ЕГЭ, потому что если не сдал его, то остался без аттестата, и поступить никуда не можешь. Кроме того, поступить в коллежи и техникумы на бюджетное место после 11-го класса практически невозможно, потому что их выделяют для выпускников 9-х классов", - объяснил собеседник. И добавил, что сейчас все чаще ведутся разговоры о необходимости изменений в законодательстве, чтобы получение аттестата после 11-го класса не зависело от аттестатов ЕГЭ.Ранее сообщалось, что помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию.По мнению психолога симферопольской школы-лицея №17 Жанны Кокоревой, сдача ЕГЭ является для выпускника и его родителей важным, ответственным и волнительным периодом, к которому важно готовиться системно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от экспертаМенять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, дети, сергей додонов, мнения, психология, среднее профессиональное образование в крыму, егэ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым.
Страх перед сдачей ЕГЭ и риск остаться без аттестата вынуждает выпускников девятых классов поступать в колледжи и техникумы, отказываясь от высшего образования. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.
"На сегодня больше 60% выпускников 9-х классов идут именно в средние профессиональные образовательные учреждения, это больше, чем в вузы остается", - сказал Додонов.
Он отметил, что востребованность среднего профессионального образования в регионе сейчас очень велика.
"Так, если раньше все хотели получить высшее образование, то теперь происходит фактически наоборот. Конкурс в средних профессиональных учреждениях сегодня очень высок, и средний балл зачисления на бюджетные места иногда составляют 5.0", - уточнил он.
По словам Додонова, популярность колледжей и техникумов среди выпускников связана, в том числе, и с тем, что уже через несколько лет человек, получив специальность, сможет "выйти на рынок труда" и начать зарабатывать.
Также одной из причин того, что дети уходят из школы после 9-го класса, Додонов назвал боязнь сдачи ЕГЭ.
"Да, это боязнь ЕГЭ, уход от ЕГЭ, потому что если не сдал его, то остался без аттестата, и поступить никуда не можешь. Кроме того, поступить в коллежи и техникумы на бюджетное место после 11-го класса практически невозможно, потому что их выделяют для выпускников 9-х классов", - объяснил собеседник.
И добавил, что сейчас все чаще ведутся разговоры о необходимости изменений в законодательстве, чтобы получение аттестата после 11-го класса не зависело от аттестатов ЕГЭ.
Ранее сообщалось,
что помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию.
По мнению психолога симферопольской школы-лицея №17 Жанны Кокоревой, сдача ЕГЭ
является для выпускника и его родителей важным, ответственным и волнительным периодом, к которому важно готовиться системно.
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