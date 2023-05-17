https://crimea.ria.ru/20230517/pochemu-deti-ukhodyat-iz-shkoly-posle-9-klassa--mnenie-1128771163.html

Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение

Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Почему дети уходят из школы после 9 класса – мнение

Страх перед сдачей ЕГЭ и риск остаться без аттестата вынуждает выпускников девятых классов поступать в колледжи и техникумы, отказываясь от высшего образования. РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T20:54

2023-05-17T20:54

2023-05-17T20:54

радио "спутник в крыму"

крым

образование в крыму и севастополе

общество

дети

сергей додонов

мнения

психология

среднее профессиональное образование в крыму

егэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Страх перед сдачей ЕГЭ и риск остаться без аттестата вынуждает выпускников девятых классов поступать в колледжи и техникумы, отказываясь от высшего образования. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов."На сегодня больше 60% выпускников 9-х классов идут именно в средние профессиональные образовательные учреждения, это больше, чем в вузы остается", - сказал Додонов. Он отметил, что востребованность среднего профессионального образования в регионе сейчас очень велика.По словам Додонова, популярность колледжей и техникумов среди выпускников связана, в том числе, и с тем, что уже через несколько лет человек, получив специальность, сможет "выйти на рынок труда" и начать зарабатывать.Также одной из причин того, что дети уходят из школы после 9-го класса, Додонов назвал боязнь сдачи ЕГЭ."Да, это боязнь ЕГЭ, уход от ЕГЭ, потому что если не сдал его, то остался без аттестата, и поступить никуда не можешь. Кроме того, поступить в коллежи и техникумы на бюджетное место после 11-го класса практически невозможно, потому что их выделяют для выпускников 9-х классов", - объяснил собеседник. И добавил, что сейчас все чаще ведутся разговоры о необходимости изменений в законодательстве, чтобы получение аттестата после 11-го класса не зависело от аттестатов ЕГЭ.Ранее сообщалось, что помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию.По мнению психолога симферопольской школы-лицея №17 Жанны Кокоревой, сдача ЕГЭ является для выпускника и его родителей важным, ответственным и волнительным периодом, к которому важно готовиться системно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Болонская система повлияла на отток студентов из России – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от экспертаМенять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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