https://crimea.ria.ru/20230405/ekzameny-po-kakim-predmetam-vybirayut-krymskie-vypuskniki-1127953002.html
Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
Помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию. Об... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T08:49
2023-04-05T08:49
2023-04-05T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Обществознание у старшеклассников в почете"Самыми массовыми экзаменами по выбору наших 11-классников остаются обществознание, которое выбрали около четырех тысяч человек, и биология – ее хотят сдавать две тысячи человек", - сообщила она.Кроме того, популярностью у старшеклассников пользуется история и информатика."Нельзя не отметить количество выпускников, которые ежегодно выбирают экзамен по информатике. Так, по сравнению с прошлым годом, это количество увеличилось на 300 человек и составило в этом году 1100 участников, зарегистрированных на данный экзамен", - сказала Типакова.Девятиклассники же выбирают географию и обществознание, на эти предметы в 2023 году зарегистрировано по 12 тысяч человек, обозначила специалист. Также дети отдают предпочтение биологии – больше 9 тысяч участников выбрали этот экзамен.Сколько учащихся зарегистрировались на ЕГЭТакже она рассказала, что в основной период, который пройдет с 26 мая по 1 июля, в Крыму будет отрыт 61 пункт для поведения экзаменов. Для этого привлекут около четырех тысяч педагогических работников."Все обязательно продут дистанционное обучение на учебной платформе федеративного центра тестирования, с 20 апреля по 3 мая, по окончанию обучения все категории работников получат сертификаты", - подчеркнула Типакова.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа выживания: как работают учителя в СевастополеПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОВ Севастополе в колледжах введут квоты для детей участников СВО
https://crimea.ria.ru/20230403/perekhodnyy-period-kak-proydet-ege-dlya-vypusknikov-iz-novykh-regionov-rf-1127949218.html
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Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
2023-04-05T08:49
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РИА Новости Крым
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образование в крыму и севастополе, крым, общество, егэ, новости крыма, екатерина типакова
Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
Минобраз Крыма: чаще всего выпускники выбирают на ЕГЭ обществознание и биологию
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Помимо обязательных для государственной итоговой аттестации русского языка и математики, крымские выпускники выбирают обществознание, биологию и географию. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала замдиректора Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.
Обществознание у старшеклассников в почете
"Самыми массовыми экзаменами по выбору наших 11-классников остаются обществознание, которое выбрали около четырех тысяч человек, и биология – ее хотят сдавать две тысячи человек", - сообщила она.
Кроме того, популярностью у старшеклассников пользуется история и информатика.
"Нельзя не отметить количество выпускников, которые ежегодно выбирают экзамен по информатике. Так, по сравнению с прошлым годом, это количество увеличилось на 300 человек и составило в этом году 1100 участников, зарегистрированных на данный экзамен", - сказала Типакова.
Девятиклассники же выбирают географию и обществознание, на эти предметы в 2023 году зарегистрировано по 12 тысяч человек, обозначила специалист. Также дети отдают предпочтение биологии – больше 9 тысяч участников выбрали этот экзамен.
Сколько учащихся зарегистрировались на ЕГЭ
"На единый государственный экзамен в Республике Крым на основной период зарегистрировано 9 740 человек. Выпускников этого учебного года - 8 915, выпускников прошлых лет – 657 человек, выбравших среднее профессиональное образование - 114 человек и тех, кто не прошел государственную аттестацию в предыдущие годы, – 54 человека", - перечислила Типакова.
Также она рассказала, что в основной период, который пройдет с 26 мая по 1 июля, в Крыму будет отрыт 61 пункт для поведения экзаменов. Для этого привлекут около четырех тысяч педагогических работников.
"Все обязательно продут дистанционное обучение на учебной платформе федеративного центра тестирования, с 20 апреля по 3 мая, по окончанию обучения все категории работников получат сертификаты", - подчеркнула Типакова.
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