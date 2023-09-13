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Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска
Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска
За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T12:10
2023-09-13T12:10
2023-09-13T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.В ходе судебного разбирательства установлено, что житель Красноярского края призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста" через сообщения в одной из социальных сетей.Подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признакуТерроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорВ Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, красноярский край, антитеррор
Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска
За призыв подорвать Крымский мост осужден житель Красноярского края