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Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска

Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска

За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T12:10

2023-09-13T12:10

2023-09-13T12:10

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.В ходе судебного разбирательства установлено, что житель Красноярского края призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста" через сообщения в одной из социальных сетей.Подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признакуТерроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорВ Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы

россия

красноярский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, красноярский край, антитеррор