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Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска
Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска
За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T12:10
2023-09-13T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.В ходе судебного разбирательства установлено, что житель Красноярского края призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста" через сообщения в одной из социальных сетей.Подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признакуТерроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорВ Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, красноярский край, антитеррор
Призывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска

За призыв подорвать Крымский мост осужден житель Красноярского края

12:10 13.09.2023
 
© РИА НовостиСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. За призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскими осужден житель Канска на востоке Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.

"Первый Восточный окружной военный суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что житель Красноярского края призывал к "совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста" через сообщения в одной из социальных сетей.
Подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрасноярский крайАнтитеррор
 
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