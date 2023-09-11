https://crimea.ria.ru/20230911/sevastopoltsa-osudili-za-prizyv-k-nasiliyu-po-natsionalnomu-priznaku-1131327216.html

Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку

Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку

Житель Севастополя осужден за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T21:37

2023-09-11T21:37

2023-09-11T21:37

севастополь

прокуратура города севастополя

нахимовский районный суд севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры."Установлено, что в марте 2021 года мужчина под публикацией в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" разместил общедоступный комментарий, содержащий призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку происхождения и национальности", - говорится в публикации ведомства.Факт правонарушения выявили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Было возбуждено уголовное дело.Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных через интернет. Севастопольцу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же срок.За правонарушения, совершенные в интернете, недавно был задержан крымчанин, публиковавший дискредитирующие материалы об СВО и Вооруженных Силах России. Сотрудники МВД во время следственных действий обнаружили в доме подозреваемого еще и нарколабораторию.За пропаганду экстремизма в Джанкое был задержан лидер запрещенной в России секты. Как сообщают правоохранители, религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе, под его руководством. Задержанный проводил собрания адептов секты у себя дома.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремистаВ Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, нахимовский районный суд севастополя, происшествия, общество, новости крыма, закон и право