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Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку
Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку
Житель Севастополя осужден за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T21:37
2023-09-11T21:37
2023-09-11T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры."Установлено, что в марте 2021 года мужчина под публикацией в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" разместил общедоступный комментарий, содержащий призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку происхождения и национальности", - говорится в публикации ведомства.Факт правонарушения выявили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Было возбуждено уголовное дело.Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных через интернет. Севастопольцу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же срок.За правонарушения, совершенные в интернете, недавно был задержан крымчанин, публиковавший дискредитирующие материалы об СВО и Вооруженных Силах России. Сотрудники МВД во время следственных действий обнаружили в доме подозреваемого еще и нарколабораторию.За пропаганду экстремизма в Джанкое был задержан лидер запрещенной в России секты. Как сообщают правоохранители, религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе, под его руководством. Задержанный проводил собрания адептов секты у себя дома.* Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремистаВ Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, прокуратура города севастополя, нахимовский районный суд севастополя, происшествия, общество, новости крыма, закон и право
Севастопольца осудили за призыв к насилию по национальному признаку
Житель Севастополя получил условный срок и запрет на соцсети за экстремистский пост
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.
"Установлено, что в марте 2021 года мужчина под публикацией в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" разместил общедоступный комментарий, содержащий призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку происхождения и национальности", - говорится в публикации ведомства.
Факт правонарушения выявили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Было возбуждено уголовное дело.
Нахимовский районный суд Севастополя признал гражданина виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных через интернет. Севастопольцу назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же срок.
"Кроме того, по приговору суда мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в том числе в сети интернет, а также созданием учетных записей (аккаунтов) в социальных сетях в течение двух лет", - информирует пресс-служба прокуратуры.
За правонарушения, совершенные в интернете, недавно был задержан
крымчанин, публиковавший дискредитирующие материалы об СВО и Вооруженных Силах России. Сотрудники МВД во время следственных действий обнаружили в доме подозреваемого еще и нарколабораторию.
За пропаганду экстремизма в Джанкое был задержан лидер запрещенной в России секты
. Как сообщают правоохранители, религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе, под его руководством. Задержанный проводил собрания адептов секты у себя дома.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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