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Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России

Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России

В ночь на четверг российские силы ПВО отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Дроны сбиты над тремя... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T07:07

2024-07-04T07:07

2024-07-04T07:11

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские силы ПВО отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Дроны сбиты над тремя регионами, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Тамбовский области Максима Егорова, беспилотная атака была отражена около 4.00. Жертв и разрушений в регионе не зафиксировано.Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что украинские дроны были уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронамиТри беспилотника сбиты ночью над Крымом

брянская область

тамбовская область

белгородская область

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