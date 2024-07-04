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Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России
Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России
В ночь на четверг российские силы ПВО отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Дроны сбиты над тремя... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T07:07
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министерство обороны рф
пво
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тамбовская область
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские силы ПВО отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Дроны сбиты над тремя регионами, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Тамбовский области Максима Егорова, беспилотная атака была отражена около 4.00. Жертв и разрушений в регионе не зафиксировано.Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что украинские дроны были уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронамиТри беспилотника сбиты ночью над Крымом
брянская область
тамбовская область
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министерство обороны рф, пво, брянская область, тамбовская область, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы брянской области, новости
Четыре украинских беспилотника сбиты над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами – Минобороны

07:07 04.07.2024 (обновлено: 07:11 04.07.2024)
 
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Инякин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские силы ПВО отразили новую попытку украинских боевиков атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Дроны сбиты над тремя регионами, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотника над территорией Брянской области, и по одному БПЛА над Белгородской и Тамбовской областями", - говорится в сообщении.
По данным губернатора Тамбовский области Максима Егорова, беспилотная атака была отражена около 4.00. Жертв и разрушений в регионе не зафиксировано.
Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что украинские дроны были уничтожены над Клинцовским и Трубчевским районами. Пострадавших и разрушений нет.
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