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Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов
Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов
С января по июнь 2024 году в Крыму отдохнули более двух миллионов туристов. Загрузка рекреационных мощностей на данный момент составляет в среднем около 55... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T13:53
2024-07-06T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. С января по июнь 2024 году в Крыму отдохнули более двух миллионов туристов. Загрузка рекреационных мощностей на данный момент составляет в среднем около 55 процентов, рассказал в интервью РИА Новости Крым министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Такого результата, по словам министра, удалось добиться благодаря трем факторам: мерам государственной поддержки внутреннего туризма, гибкой ценовой политике и имиджу Крыма как ведущего курорта России."Крым продолжает оставаться одним из ведущих туристических регионов России. Ежегодные среднегодовые показатели по турпотоку в республике у нас высокие. Да, у нас было значительное снижение в связи с известными событиями, но сейчас этот турпоток восстанавливается", - подчеркнул Сергей Ганзий.Он отметил, что в большинстве средств размещения цены на отдых в Крыму изменились в пределах инфляции, то есть существенно не выросли, при этом применяется динамическое ценообразование. В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье, 7 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму готовы принимать туристов круглый годНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыЦифры выше прошлогодних: Крым посетили два миллиона туристов
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Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов
В Крыму отели с развитой инфраструктурой загружены до 100 процентов – министр курортов
13:53 06.07.2024 (обновлено: 13:54 06.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
С января по июнь 2024 году в Крыму отдохнули более двух миллионов туристов. Загрузка рекреационных мощностей на данный момент составляет в среднем около 55 процентов, рассказал в интервью РИА Новости Крым
министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Загрузка у нас сейчас составляет в среднем 55 процентов, а в средствах размещения с развитой туристической инфраструктурой, то есть СПА-комплексами, различными развлечениями, бассейнами и так далее, она доходит до 100 процентов. Уровень бронирования на июль составляет 51%, на август – порядка 47%", - сказал он.
Такого результата, по словам министра, удалось добиться благодаря трем факторам: мерам государственной поддержки внутреннего туризма, гибкой ценовой политике и имиджу Крыма как ведущего курорта России.
"Крым продолжает оставаться одним из ведущих туристических регионов России. Ежегодные среднегодовые показатели по турпотоку в республике у нас высокие. Да, у нас было значительное снижение в связи с известными событиями, но сейчас этот турпоток восстанавливается", - подчеркнул Сергей Ганзий.
Он отметил, что в большинстве средств размещения цены на отдых в Крыму изменились в пределах инфляции, то есть существенно не выросли, при этом применяется динамическое ценообразование.
"Вот эти три фактора в комплексе дают нам постепенное восстановление турпотока, которое мы наблюдаем сегодня", - пояснил министр.
В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог
, сообщил также министр.
Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье, 7 июля.
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