https://crimea.ria.ru/20240706/turpotok-vosstanavlivaetsya-oteli-kryma-zagruzheny-na-55-protsentov-1138650639.html

Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов

Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Турпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентов

С января по июнь 2024 году в Крыму отдохнули более двух миллионов туристов. Загрузка рекреационных мощностей на данный момент составляет в среднем около 55... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T13:53

2024-07-06T13:53

2024-07-06T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. С января по июнь 2024 году в Крыму отдохнули более двух миллионов туристов. Загрузка рекреационных мощностей на данный момент составляет в среднем около 55 процентов, рассказал в интервью РИА Новости Крым министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Такого результата, по словам министра, удалось добиться благодаря трем факторам: мерам государственной поддержки внутреннего туризма, гибкой ценовой политике и имиджу Крыма как ведущего курорта России."Крым продолжает оставаться одним из ведущих туристических регионов России. Ежегодные среднегодовые показатели по турпотоку в республике у нас высокие. Да, у нас было значительное снижение в связи с известными событиями, но сейчас этот турпоток восстанавливается", - подчеркнул Сергей Ганзий.Он отметил, что в большинстве средств размещения цены на отдых в Крыму изменились в пределах инфляции, то есть существенно не выросли, при этом применяется динамическое ценообразование. В качестве меры поддержки в Крыму на данный момент не планируют вводить туристический налог, сообщил также министр.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье, 7 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму готовы принимать туристов круглый годНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристыЦифры выше прошлогодних: Крым посетили два миллиона туристов

https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html

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