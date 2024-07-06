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В Токио из-за жары госпитализированы более ста человек от 2 до 99 лет - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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В Токио из-за жары госпитализированы более ста человек от 2 до 99 лет
В Токио из-за жары госпитализированы более ста человек от 2 до 99 лет - РИА Новости Крым, 06.07.2024
В Токио из-за жары госпитализированы более ста человек от 2 до 99 лет
Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T16:47
2024-07-06T16:47
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СИФМЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK.В субботу в Токио температура поднималась до 35,5 градуса.Сообщается также, что в двух префектурах на острове Сикоку от жары погибли два человека.Как ожидается, в воскресенье жара усилится и в некоторых районах достигнет 39 градусов. Синоптики призывают население не выходить на улицу без необходимости, не пытаться перетерпеть жару, а включать кондиционеры и вентиляторы.
https://crimea.ria.ru/20240705/anomalnaya-zhara-idet-v-krym-1138621912.html
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в мире, токио, здоровье, общество, погода, новости
В Токио из-за жары госпитализированы более ста человек от 2 до 99 лет

В Токио из-за жары госпитализированы более ста человек от 2 до 99 лет

16:47 06.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио. Города мира
Токио. Города мира - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИФМЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK.
В субботу в Токио температура поднималась до 35,5 градуса.
Сообщается также, что в двух префектурах на острове Сикоку от жары погибли два человека.
Как ожидается, в воскресенье жара усилится и в некоторых районах достигнет 39 градусов. Синоптики призывают население не выходить на улицу без необходимости, не пытаться перетерпеть жару, а включать кондиционеры и вентиляторы.
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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