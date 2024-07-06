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Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели
Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели
ВСУ стягивают к границе с Белоруссией личный состав и технику, заявили в Минобороны. Эксперт назвал возможные условия переговоров между Москвой и Киевом... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T15:31
2024-07-06T15:32
новости
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
украина
россия
белоруссия
владимир путин (политик)
крымский мост
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. ВСУ стягивают к границе с Белоруссией личный состав и технику, заявили в Минобороны. Эксперт назвал возможные условия переговоров между Москвой и Киевом. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате контрактникам. ВСУ в очередной раз атаковали ракетами Севастополь - пострадали люди и разрушены дома. Туристы едут в Крым - перед крымским мостом в дни пиковых нагрузок растут километровые очереди. В Феодосии закрыли пляжи из-за аварии на коллекторе. В "Артеке" открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Провокации Киева на белорусской границеУкраина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики, заявил заместитель командующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич.В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, таким образом Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. При каких условиях возможны переговоры Москвы и КиеваВозможность переговоров между Москвой и Киевом станет более реальной, когда к власти на Украине придет другой президент. Зеленский законом о запрете переговоров с РФ сам загнал себя в западню. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.При этом эксперт убежден, что в ближайшие месяцы на Украине очень возможен государственный переворот. Есть несколько реальных кандидатов, готовых прийти к власти таким путем. Лояльностью к России не отличается никто из них, но все же любая кандидатура будет лучше, чем нерукопожатный Зеленский, считает Шатров.Компенсации контрактникамПрезидент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям, - не более чем в течение трех месяцев.Компенсацию также получат те, кто проходит лечение в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе. Также выплаты положены тем, кто направлен в служебные командировки из районов выполнения задач СВО.Очередная ракетная атака на СевастопольУтром 29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели, при этом осколки упали на побережье. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, один из осколков ракеты упал в районе улицы Новикова. Повреждены 10 квартир в двух многоквартирных домах и 8 домов в частном секторе.Часовые очереди на Крымском мостуКонец июня и начало июля ознаменовались километровыми очередями на Крымском мосту со стороны Краснодарского края. Днем 30 июня перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин. Ждать проезда на солнцепеке приходилось по три часа. Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.Закрытые пляжи в ФеодосииНа пляжах Феодосийского залива запретили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. "Городские пляжи временно закрыты для купания. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги", - призвал мэр города Игорь Ткаченко.Позже он сообщил, что пляжи пока останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод. Сотрудники "Воды Крыма" принимают все меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.Международный кинофестиваль "Алые паруса" в "Артеке"Журналисты РИА Новости Крым пообщались с почетными гостями фестиваля. Заслуженный артист России Сергей Баталов рассказал, что сыграет одну из ролей в художественном фильме, съемки которого начнутся в Крыму в сентябре.Артист, комик и радиоведущий Роман Попов проведет в "Артеке" несколько мастер-классов для участников кинофестиваля "Алые паруса". На своих занятиях по импровизации и самоиронии, как он сам их называет, Роман учит, как бороться с буллингом в школе. Сам он в детстве тоже был жертвой издевательств одноклассников.
https://crimea.ria.ru/20240625/udar-po-sevastopolyu-kak-sakralnoy-zhertve-dorogo-oboydetsya-kievu--mnenie-1138342783.html
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новости, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, украина, россия, белоруссия, владимир путин (политик), крымский мост, мдц "артек", международный детский кинофестиваль "алые паруса", феодосия, туризм в крыму
Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

15:31 06.07.2024 (обновлено: 15:32 06.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие фестиваля "Алые паруса" в Артеке
Открытие фестиваля Алые паруса в Артеке - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. ВСУ стягивают к границе с Белоруссией личный состав и технику, заявили в Минобороны. Эксперт назвал возможные условия переговоров между Москвой и Киевом. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате контрактникам. ВСУ в очередной раз атаковали ракетами Севастополь - пострадали люди и разрушены дома. Туристы едут в Крым - перед крымским мостом в дни пиковых нагрузок растут километровые очереди. В Феодосии закрыли пляжи из-за аварии на коллекторе. В "Артеке" открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса".
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Провокации Киева на белорусской границе

Украина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики, заявил заместитель командующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич.
В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.
По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, таким образом Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры.
"Это провокация с далеко идущим последствиями. У них Белоруссия, как кость в горле", - считает Дандыкин.

При каких условиях возможны переговоры Москвы и Киева

Возможность переговоров между Москвой и Киевом станет более реальной, когда к власти на Украине придет другой президент. Зеленский законом о запрете переговоров с РФ сам загнал себя в западню. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
При этом эксперт убежден, что в ближайшие месяцы на Украине очень возможен государственный переворот. Есть несколько реальных кандидатов, готовых прийти к власти таким путем. Лояльностью к России не отличается никто из них, но все же любая кандидатура будет лучше, чем нерукопожатный Зеленский, считает Шатров.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Удар по Севастополю как сакральной жертве дорого обойдется Киеву – мнение

Компенсации контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям, - не более чем в течение трех месяцев.
Компенсацию также получат те, кто проходит лечение в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе. Также выплаты положены тем, кто направлен в служебные командировки из районов выполнения задач СВО.

Очередная ракетная атака на Севастополь

Утром 29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели, при этом осколки упали на побережье. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, один из осколков ракеты упал в районе улицы Новикова. Повреждены 10 квартир в двух многоквартирных домах и 8 домов в частном секторе.
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Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться

Часовые очереди на Крымском мосту

Конец июня и начало июля ознаменовались километровыми очередями на Крымском мосту со стороны Краснодарского края. Днем 30 июня перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин. Ждать проезда на солнцепеке приходилось по три часа.
Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.

Закрытые пляжи в Феодосии

На пляжах Феодосийского залива запретили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга.
"Городские пляжи временно закрыты для купания. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги", - призвал мэр города Игорь Ткаченко.
Позже он сообщил, что пляжи пока останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод. Сотрудники "Воды Крыма" принимают все меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.
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Международный кинофестиваль "Алые паруса" в "Артеке"

Журналисты РИА Новости Крым пообщались с почетными гостями фестиваля. Заслуженный артист России Сергей Баталов рассказал, что сыграет одну из ролей в художественном фильме, съемки которого начнутся в Крыму в сентябре.
"Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю", – поделился он.
Артист, комик и радиоведущий Роман Попов проведет в "Артеке" несколько мастер-классов для участников кинофестиваля "Алые паруса". На своих занятиях по импровизации и самоиронии, как он сам их называет, Роман учит, как бороться с буллингом в школе. Сам он в детстве тоже был жертвой издевательств одноклассников.

"Я был тощий, в очках, картавый, ботаник и отличник. Ну то есть я был идеальной мишенью. Чтобы избавиться от буллинга, надо смеяться над собой круче, чем кто-либо. Этим вы обезоружите вашего оппонента", – советует он.

Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
2 июля, 21:48
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
 
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15:31Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели
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