https://crimea.ria.ru/20240706/zakrytye-plyazhi-feodosii-i-alye-parusa-v-arteke-top-novostey-nedeli-1138627731.html

Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели

Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Закрытые пляжи Феодосии и "Алые паруса" в Артеке: топ новостей недели

ВСУ стягивают к границе с Белоруссией личный состав и технику, заявили в Минобороны. Эксперт назвал возможные условия переговоров между Москвой и Киевом... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T15:31

2024-07-06T15:31

2024-07-06T15:32

новости

крым

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

украина

россия

белоруссия

владимир путин (политик)

крымский мост

мдц "артек"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138547865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_478711dd3318e072c297e88cdbb9c5d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. ВСУ стягивают к границе с Белоруссией личный состав и технику, заявили в Минобороны. Эксперт назвал возможные условия переговоров между Москвой и Киевом. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате контрактникам. ВСУ в очередной раз атаковали ракетами Севастополь - пострадали люди и разрушены дома. Туристы едут в Крым - перед крымским мостом в дни пиковых нагрузок растут километровые очереди. В Феодосии закрыли пляжи из-за аварии на коллекторе. В "Артеке" открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Провокации Киева на белорусской границеУкраина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики, заявил заместитель командующего силами спецопераций Беларуси Вадим Лукашевич.В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, таким образом Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. При каких условиях возможны переговоры Москвы и КиеваВозможность переговоров между Москвой и Киевом станет более реальной, когда к власти на Украине придет другой президент. Зеленский законом о запрете переговоров с РФ сам загнал себя в западню. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.При этом эксперт убежден, что в ближайшие месяцы на Украине очень возможен государственный переворот. Есть несколько реальных кандидатов, готовых прийти к власти таким путем. Лояльностью к России не отличается никто из них, но все же любая кандидатура будет лучше, чем нерукопожатный Зеленский, считает Шатров.Компенсации контрактникамПрезидент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения (подготовки, переподготовки) по военно-учетным специальностям, - не более чем в течение трех месяцев.Компенсацию также получат те, кто проходит лечение в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе. Также выплаты положены тем, кто направлен в служебные командировки из районов выполнения задач СВО.Очередная ракетная атака на СевастопольУтром 29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели, при этом осколки упали на побережье. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя, один из осколков ракеты упал в районе улицы Новикова. Повреждены 10 квартир в двух многоквартирных домах и 8 домов в частном секторе.Часовые очереди на Крымском мостуКонец июня и начало июля ознаменовались километровыми очередями на Крымском мосту со стороны Краснодарского края. Днем 30 июня перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин. Ждать проезда на солнцепеке приходилось по три часа. Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.Закрытые пляжи в ФеодосииНа пляжах Феодосийского залива запретили купание из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. "Городские пляжи временно закрыты для купания. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. До особого распоряжения просим жителей и гостей города Феодосии воздержаться от купания в море в районе устья реки Байбуги", - призвал мэр города Игорь Ткаченко.Позже он сообщил, что пляжи пока останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод. Сотрудники "Воды Крыма" принимают все меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.Международный кинофестиваль "Алые паруса" в "Артеке"Журналисты РИА Новости Крым пообщались с почетными гостями фестиваля. Заслуженный артист России Сергей Баталов рассказал, что сыграет одну из ролей в художественном фильме, съемки которого начнутся в Крыму в сентябре.Артист, комик и радиоведущий Роман Попов проведет в "Артеке" несколько мастер-классов для участников кинофестиваля "Алые паруса". На своих занятиях по импровизации и самоиронии, как он сам их называет, Роман учит, как бороться с буллингом в школе. Сам он в детстве тоже был жертвой издевательств одноклассников.

https://crimea.ria.ru/20240625/udar-po-sevastopolyu-kak-sakralnoy-zhertve-dorogo-oboydetsya-kievu--mnenie-1138342783.html

https://crimea.ria.ru/20240701/novyy-signal-ballistika-v-sevastopole-kogda-i-kak-on-budet-poyavlyatsya-1138491066.html

https://crimea.ria.ru/20240703/novshestva-na-trope-golitsyna-v-krymu-chto-smogut-uvidet-turisty-1138526008.html

https://crimea.ria.ru/20240702/karen-shakhnazarov-pokazhet-v-arteke-svoy-novyy-film-1138541020.html

крым

севастополь

украина

россия

белоруссия

крымский мост

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, украина, россия, белоруссия, владимир путин (политик), крымский мост, мдц "артек", международный детский кинофестиваль "алые паруса", феодосия, туризм в крыму