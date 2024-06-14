https://crimea.ria.ru/20240614/sireny-vklyuchat-neskolko-raz-v-pyatnitsu-v-novorossiyske-1138035901.html
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T08:25
2024-06-14T08:25
2024-06-14T08:25
новороссийск
новости
безопасность
краснодарский край
кубань
системы оповещения
проверка систем оповещения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_253:303:904:669_1920x0_80_0_0_c43e73c46e576aea40ddb3a5381c1bcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города.Уточняется, что проверка пройдет с 10 до 13 часов, в это время сирены будут включаться неоднократно. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Накануне в Новороссийске также проверяли системы оповещения, сигналы сирен были слышны в разных районах города в течение двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиВ Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День РоссииРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
новороссийск
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_255:295:797:701_1920x0_80_0_0_f2b48275fe6ece1168aaae2bea7e1964.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, новости, безопасность, краснодарский край, кубань, системы оповещения, проверка систем оповещения
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
Системы оповещения проверят в пятницу в Новороссийске