https://crimea.ria.ru/20240614/sireny-vklyuchat-neskolko-raz-v-pyatnitsu-v-novorossiyske-1138035901.html

Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске

Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске

В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T08:25

2024-06-14T08:25

2024-06-14T08:25

новороссийск

новости

безопасность

краснодарский край

кубань

системы оповещения

проверка систем оповещения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города.Уточняется, что проверка пройдет с 10 до 13 часов, в это время сирены будут включаться неоднократно. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Накануне в Новороссийске также проверяли системы оповещения, сигналы сирен были слышны в разных районах города в течение двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиВ Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День РоссииРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе

новороссийск

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, безопасность, краснодарский край, кубань, системы оповещения, проверка систем оповещения