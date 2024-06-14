Рейтинг@Mail.ru
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/sireny-vklyuchat-neskolko-raz-v-pyatnitsu-v-novorossiyske-1138035901.html
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T08:25
2024-06-14T08:25
новороссийск
новости
безопасность
краснодарский край
кубань
системы оповещения
проверка систем оповещения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_253:303:904:669_1920x0_80_0_0_c43e73c46e576aea40ddb3a5381c1bcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города.Уточняется, что проверка пройдет с 10 до 13 часов, в это время сирены будут включаться неоднократно. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Накануне в Новороссийске также проверяли системы оповещения, сигналы сирен были слышны в разных районах города в течение двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиВ Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День РоссииРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
новороссийск
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669074_255:295:797:701_1920x0_80_0_0_f2b48275fe6ece1168aaae2bea7e1964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новороссийск, новости, безопасность, краснодарский край, кубань, системы оповещения, проверка систем оповещения
Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске

Системы оповещения проверят в пятницу в Новороссийске

08:25 14.06.2024
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу проверят локальные системы оповещения с включением сирен, предупреждает пресс-служба администрации города.

"14 июня 2024 года будет проводиться проверка локальной системы оповещения, установленной на территории промышленных площадок "Шесхарис" 11 и "Грушевая", с включением сирен", – сказано в сообщении.

Уточняется, что проверка пройдет с 10 до 13 часов, в это время сирены будут включаться неоднократно. Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
Накануне в Новороссийске также проверяли системы оповещения, сигналы сирен были слышны в разных районах города в течение двух часов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
 
НовороссийскНовостиБезопасностьКраснодарский крайКубаньСистемы оповещенияПроверка систем оповещения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
08:25Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
07:56В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
07:2570 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
07:03В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
06:37Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
06:14Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
06:02Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
05:51Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
23:02Главное за день: 13 июня
22:43Четыре мирных жителя пострадали от атаки украинского дрона-камикадзе
22:28Таиланд намерен вступить в БРИКС
22:03Главные новости Крыма: 13 июня
21:32Игры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
21:13Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи
21:08РФ и Иран готовы развивать сотрудничество в разных сферах – Путин
20:53Играют не актеры: в Крыму дадут спектакль в поддержку детского хосписа
Лента новостейМолния