Рейтинг@Mail.ru
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240610/v-krymu-razveyali-ocherednoy-feyk-ob-ugrozakh-vsu-na-den-rossii-1137998712.html
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T15:52
2024-06-10T15:52
фейк
день россии
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
крым
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_915083cfdec71863c04370a9b6a5172e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейкЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в КрымуЭвакуация жителей из Белгорода – фейк
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_ff11841205652c1303f8799eec018424.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фейк, день россии, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России

Сообщения о возможных авиационных ударах в День России являются фейком - советник Аксенова

15:52 10.06.2024
 
Фейк
Фейк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"С самого утра крымские группы в социальных сетях засыпаны вражескими вбросами с якобы предупреждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Обычная тактика украинского ЦИПСо. Запугать и попытаться испортить праздник", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк
ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
Эвакуация жителей из Белгорода – фейк
 
ФейкДень РоссииАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Олег КрючковБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Уникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военных
16:24Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ
16:01Власти Крыма направят 1,5 млрд рублей на ремонт школ и дворов
15:52В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
15:46"Об изоляции речи не идет": как прошел ПМЭФ
15:21За мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО
15:13Дрон ВСУ атаковал администрацию Каховки и многоэтажку – ранен пенсионер
14:36Установлена судьба более ста пленных и пропавших без вести россиян
14:35В Крыму арестовали участника незаконного нацбата
14:34В Крыму вынесли приговор виновным в угоне "Норда" и похищении его экипажа
14:29Четыре человека подорвались на мине в Шебекино
14:18Катастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положение
14:06Российские бойцы разбили командный пункт ВСУ и базу дислокации наемников
13:49РНКБ заключил соглашение с АО "Росхим" о реализации инвестпроектов
13:30Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:28В Севастополе предприимчивый гость выманил деньги у туристки после ДТП
13:19Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах
13:06У Крымского моста выросла очередь
12:54Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
12:45В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине
Лента новостейМолния