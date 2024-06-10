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В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T15:52
2024-06-10T15:52
2024-06-10T15:52
фейк
день россии
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейкЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в КрымуЭвакуация жителей из Белгорода – фейк
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фейк, день россии, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма
В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России
Сообщения о возможных авиационных ударах в День России являются фейком - советник Аксенова