https://crimea.ria.ru/20240610/v-krymu-razveyali-ocherednoy-feyk-ob-ugrozakh-vsu-na-den-rossii-1137998712.html

В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России

В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В Крыму развеяли очередной фейк об угрозах ВСУ на День России

Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T15:52

2024-06-10T15:52

2024-06-10T15:52

фейк

день россии

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

крым

срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Сообщения в мессенджерах о возможных авиационных ударах в День России, которые рассылают неизвестные от имени МВД и МЧС, не соответствуют действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Он подчеркнул, что полуостров надежно прикрыт системами ПВО, и обратился к жителям и гостям Крыма с призывом доверять только официальным источникам информации.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что обстановку над Крымом постоянно оценивают вражеские самолеты-разведчики, которые пытаются найти "пробелы" в системах РЭБ и ПВО. Однако противовоздушная оборона эффективно справляется с угрозами.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейкЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в КрымуЭвакуация жителей из Белгорода – фейк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, день россии, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма