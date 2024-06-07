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В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк
В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк
Планов по закрытию центральной районной больницы в Саках нет, сообщения на эту тему являются фейком, заявил в пятницу глава администрации города Александр... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T12:50
2024-06-07T12:50
крым
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александр овдиенко
фейк
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Планов по закрытию центральной районной больницы в Саках нет, сообщения на эту тему являются фейком, заявил в пятницу глава администрации города Александр Овидиенко.Он подчеркнул, что больница и все ее структурные подразделения функционируют в штатном режиме и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о планах по созданию в городах Крыма опорных диагностических медпунктов. Как уточнила вице-премьер Крыма Елена Романовская, речь идет о пунктах на базе крупных городских и районных больниц, которые смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики.Например, Евпатория может стать опорным городом в проведении обследований для Черноморского, Раздольненского и Сакского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в КрымуАксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаРеально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача
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РИА Новости Крым
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крым, саки, александр овдиенко, фейк, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк

Информация о закрытии больницы в Саках не соответствует действительности – власти

12:50 07.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Планов по закрытию центральной районной больницы в Саках нет, сообщения на эту тему являются фейком, заявил в пятницу глава администрации города Александр Овидиенко.
"На лже-интернет ресурсах распространяют недостоверную информацию о якобы закрытии Сакской ЦРБ, отдельных ее отделений, в том числе и реанимации. Данная информация не соответствует действительности", - написал Овидиенко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что больница и все ее структурные подразделения функционируют в штатном режиме и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о планах по созданию в городах Крыма опорных диагностических медпунктов. Как уточнила вице-премьер Крыма Елена Романовская, речь идет о пунктах на базе крупных городских и районных больниц, которые смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики.Например, Евпатория может стать опорным городом в проведении обследований для Черноморского, Раздольненского и Сакского районов.
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КрымСакиАлександр ОвдиенкоФейкОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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