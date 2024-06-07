https://crimea.ria.ru/20240607/v-sakakh-zakryli-rayonnuyu-bolnitsu--v-krymu-razveyali-novyy-feyk-1137932420.html

В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк

В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Саках закрыли районную больницу – в Крыму развеяли новый фейк

Планов по закрытию центральной районной больницы в Саках нет, сообщения на эту тему являются фейком, заявил в пятницу глава администрации города Александр... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T12:50

2024-06-07T12:50

2024-06-07T12:50

крым

саки

александр овдиенко

фейк

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Планов по закрытию центральной районной больницы в Саках нет, сообщения на эту тему являются фейком, заявил в пятницу глава администрации города Александр Овидиенко.Он подчеркнул, что больница и все ее структурные подразделения функционируют в штатном режиме и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о планах по созданию в городах Крыма опорных диагностических медпунктов. Как уточнила вице-премьер Крыма Елена Романовская, речь идет о пунктах на базе крупных городских и районных больниц, которые смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики.Например, Евпатория может стать опорным городом в проведении обследований для Черноморского, Раздольненского и Сакского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в КрымуАксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаРеально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача

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крым, саки, александр овдиенко, фейк, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма