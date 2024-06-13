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Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина
Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина
В четверг в Новороссийске включат сирены для проверки локальной системы оповещения, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T07:59
2024-06-13T07:59
2024-06-13T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Новороссийске включат сирены для проверки локальной системы оповещения, предупредили в городской администрации.Отмечается, что сигнал будет слышен в разных районах города в течение двух часов. Власти обратились к горожанам и гостям с просьбой соблюдать спокойствие.Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Во вторник в Новороссийске прошли внеплановые учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новороссийск, куба, краснодарский край, безопасность, общество, новости
Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина
В четверг в Новороссийске будут звучать сирены системы оповещения населения - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Новороссийске включат сирены для проверки локальной системы оповещения, предупредили в городской администрации.
Отмечается, что сигнал будет слышен в разных районах города в течение двух часов.
"С 12:00 до 14:00 будет проводиться проверка локальной системы оповещения, установленной на территории ООО "ИПП", в районе ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Магистральная с включением сирен. В установленное время сирены будут включаться неоднократно", - сказано в сообщении.
Власти обратились к горожанам и гостям с просьбой соблюдать спокойствие.
Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.
Во вторник в Новороссийске прошли внеплановые учения
с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.