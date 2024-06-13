https://crimea.ria.ru/20240613/sireny-vklyuchat-v-novorossiyske-v-chetverg--prichina--1138066737.html

Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина

Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Сирены включат в Новороссийске в четверг – причина

В четверг в Новороссийске включат сирены для проверки локальной системы оповещения, предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T07:59

2024-06-13T07:59

2024-06-13T07:59

новороссийск

куба

краснодарский край

безопасность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В четверг в Новороссийске включат сирены для проверки локальной системы оповещения, предупредили в городской администрации.Отмечается, что сигнал будет слышен в разных районах города в течение двух часов. Власти обратились к горожанам и гостям с просьбой соблюдать спокойствие.Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Во вторник в Новороссийске прошли внеплановые учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

новороссийск

куба

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, куба, краснодарский край, безопасность, общество, новости