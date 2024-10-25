https://crimea.ria.ru/20241025/gradus-ponizhaetsya-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1141325289.html

Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2024

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симферополь

севастополь

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +11. Днем потеплеет до 18 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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