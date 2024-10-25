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Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +11. Днем потеплеет до 18 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, феодосия, ялта, алушта, евпатория, судак
Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Прогноз погоды в Крыму на 25 октября

00:01 25.10.2024
 
Осень в Алуште
Осень в Алуште
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на южном побережье до +11, днем +13…+18, в горах +6…+11", - уточняется в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +11. Днем потеплеет до 18 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
23:05Главное за день: 24 октября
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