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Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T00:01
2024-10-25T00:01
2024-10-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +11. Днем потеплеет до 18 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Градус понижается: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Прогноз погоды в Крыму на 25 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Над Крымом в пятницу будет господствовать обширный антициклон, осадков не предвидится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, на южном побережье до +11, днем +13…+18, в горах +6…+11", - уточняется в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +11. Днем потеплеет до 18 градусов.
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