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В центре Симферополя ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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В центре Симферополя ограничат движение транспорта
В центре Симферополя ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В центре Симферополя ограничат движение транспорта
Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта по улице Маяковского в Симферополе в пятницу. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T06:33
2024-10-25T06:33
новости
симферополь
обрезка деревьев в симферополе
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта по улице Маяковского в Симферополе в пятницу. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.21 октября из-за обрезки деревьев в Симферополе также было ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского – от улицы Толстого до улицы Пушкина.Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВласти недовольны качеством работы коммунальных служб в Евпатории
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РИА Новости Крым
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новости, симферополь, обрезка деревьев в симферополе, транспорт, новости крыма
В центре Симферополя ограничат движение транспорта

В Симферополе из-за обрезки деревьев ограничат движение по улице Маяковского в пятницу

06:33 25.10.2024
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта по улице Маяковского в Симферополе в пятницу. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 25 октября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского (от улицы Пушкина до улицы Желябова)", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.
21 октября из-за обрезки деревьев в Симферополе также было ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского – от улицы Толстого до улицы Пушкина.
Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.
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НовостиСимферопольОбрезка деревьев в СимферополеТранспортНовости Крыма
 
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