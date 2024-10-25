https://crimea.ria.ru/20241025/v-tsentre-simferopolya-ogranichat-dvizhenie-transporta-1141321567.html

В центре Симферополя ограничат движение транспорта

В центре Симферополя ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В центре Симферополя ограничат движение транспорта

Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта по улице Маяковского в Симферополе в пятницу. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T06:33

2024-10-25T06:33

2024-10-25T06:33

новости

симферополь

обрезка деревьев в симферополе

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Из-за обрезки деревьев временно ограничат движение автотранспорта по улице Маяковского в Симферополе в пятницу. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Жителей и гостей Симферополя просят заранее планировать маршруты передвижения по городу с учетом временных неудобств.21 октября из-за обрезки деревьев в Симферополе также было ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского – от улицы Толстого до улицы Пушкина.Ранее сообщалось, что средства от оптимизации ресурсоснабжающих организаций Крыма могут пойти на повышение зарплаты сотрудникам и модернизацию предприятий, считает глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВласти недовольны качеством работы коммунальных служб в Евпатории

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, симферополь, обрезка деревьев в симферополе, транспорт, новости крыма