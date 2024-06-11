https://crimea.ria.ru/20240611/v-novorossiyske-voennye-uchatsya-unichtozhat-bezekipazhnye-katera-1138007418.html

В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера

В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 11.06.2024

В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера

В Новороссийске во вторник военные отработают действия по отражению беспилотных атак. Администрация предупреждает, что в городе будет слышна стрельба. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T07:43

2024-06-11T07:43

2024-06-11T07:43

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

краснодарский край

безэкипажные катера

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске во вторник военные отработают действия по отражению беспилотных атак. Администрация предупреждает, что в городе будет слышна стрельба.Уточняется, что во время тренировок военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20240604/lyagushka-unichtozhila-pulemetnyy-raschet-vsu-vs-rf-primenili-novoe-oruzhie-1137824493.html

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, безэкипажные катера, новости