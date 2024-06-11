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В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера
В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера
В Новороссийске во вторник военные отработают действия по отражению беспилотных атак. Администрация предупреждает, что в городе будет слышна стрельба. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T07:43
2024-06-11T07:43
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
краснодарский край
безэкипажные катера
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске во вторник военные отработают действия по отражению беспилотных атак. Администрация предупреждает, что в городе будет слышна стрельба.Уточняется, что во время тренировок военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240604/lyagushka-unichtozhila-pulemetnyy-raschet-vsu-vs-rf-primenili-novoe-oruzhie-1137824493.html
новороссийск
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, краснодарский край, безэкипажные катера, новости
В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера

В Новороссийске военные во вторник отработают действия по отражению беспилотных атак

07:43 11.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Новороссийске во вторник военные отработают действия по отражению беспилотных атак. Администрация предупреждает, что в городе будет слышна стрельба.
"В период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 11 июня запланировано проведение внепланового учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта Новороссийск", - сказано в сообщении.
Уточняется, что во время тренировок военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Военные учения различных подразделений регулярно поводятся в Крыму и Севастополе, а также на территории Краснодарского края. Это связано с обеспечением безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей регионов.
Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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НовороссийскУченияАрмия и флотБезопасностьКраснодарский крайБезэкипажные катераНовости
 
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