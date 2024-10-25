https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1140766227.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T09:04
2024-10-25T09:04
2024-10-25T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля.Тем не менее россияне все равно будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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производственный календарь
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля.
Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным.
Тем не менее россияне все равно будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.
С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.
День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.
Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.
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