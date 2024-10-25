https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1140766227.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T09:04

2024-10-25T09:04

2024-10-25T09:04

производственный календарь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/01/1140783113_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_57cebb3ec3d0ab371edaa30ec794cd14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля.Тем не менее россияне все равно будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241004/kak-budut-otdykhat-rossiyane-v-2025-godu---infografika-1140854458.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

производственный календарь