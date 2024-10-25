https://crimea.ria.ru/20241025/snezhnyy-shtorm-obrushilsya-na-magadan---v-gorode-kollaps-1141329911.html

Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс

Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс

В Магадане коллапс из-за снежного циклона, спасатели вызволяют автомобили из сугробов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T07:51

2024-10-25T07:51

2024-10-25T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Магадане коллапс из-за снежного циклона, спасатели вызволяют автомобили из сугробов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России."В Магадане сотрудники МЧС России помогают автомобилистам. Пожарные и спасатели ведомства выталкивают и буксируют технику из снежных заносов", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в условиях непогоды.Расчистка города от снежных заносов находится на контроле в мэрии, написал в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Также он отметил, что дано указание усилить работу на улично-дорожной сети город .Также по информации мэра, в городе создан оперативный штаб по расчистке территории от снега.Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в Магадане и в поселках побережья Магаданской области.Ранее сообщалось, что Севастополь в рамках подготовки к морозам закупает дополнительно комбинированные дорожные машины для борьбы с заносами и гололедицей и до конца года установит еще семь метеостанций на проблемных участках.Как рассказал начальник Симферопольского дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, дорожники в столице Крыма готовы встретить первые морозы, в частности, с помощью новых комбинированных дорожных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуЧто важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в КрымуВ России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону

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магадан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия, погода, магадан