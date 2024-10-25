https://crimea.ria.ru/20241025/snezhnyy-shtorm-obrushilsya-na-magadan---v-gorode-kollaps-1141329911.html
Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс
Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс
В Магадане коллапс из-за снежного циклона, спасатели вызволяют автомобили из сугробов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T07:51
2024-10-25T07:51
2024-10-25T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Магадане коллапс из-за снежного циклона, спасатели вызволяют автомобили из сугробов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России."В Магадане сотрудники МЧС России помогают автомобилистам. Пожарные и спасатели ведомства выталкивают и буксируют технику из снежных заносов", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в условиях непогоды.Расчистка города от снежных заносов находится на контроле в мэрии, написал в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Также он отметил, что дано указание усилить работу на улично-дорожной сети город .Также по информации мэра, в городе создан оперативный штаб по расчистке территории от снега.Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в Магадане и в поселках побережья Магаданской области.Ранее сообщалось, что Севастополь в рамках подготовки к морозам закупает дополнительно комбинированные дорожные машины для борьбы с заносами и гололедицей и до конца года установит еще семь метеостанций на проблемных участках.Как рассказал начальник Симферопольского дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, дорожники в столице Крыма готовы встретить первые морозы, в частности, с помощью новых комбинированных дорожных машин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе может наступить ледниковый период – что грозит КрымуЧто важно знать жильцам о подготовке многоквартирного дома к зиме в КрымуВ России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия, погода, магадан
Снежный шторм обрушился на Магадан - в городе коллапс
Пожарные и спасатели вытаскивают технику из снежных заносов в Магадане
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. В Магадане коллапс из-за снежного циклона, спасатели вызволяют автомобили из сугробов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Магадане сотрудники МЧС России помогают автомобилистам. Пожарные и спасатели ведомства выталкивают и буксируют технику из снежных заносов", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в условиях непогоды.
Расчистка города от снежных заносов находится на контроле в мэрии, написал в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Также он отметил, что дано указание усилить работу на улично-дорожной сети город .
"Сейчас в городе работает 33 единицы техники. Комбинированные дорожные машины убирают с дорог снег, посыпают улицы песко-соляной смесью, грейдеры срезают снежный накат. Готовятся к выходу лаповые снегопогрузчики и самосвалы. Кроме того, задействовано 43 рабочих ручного труда", - уточнил мэр.
Также по информации мэра, в городе создан оперативный штаб по расчистке территории от снега.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о штормовом ветре и снегопадах в Магадане и в поселках побережья Магаданской области.
Ранее сообщалось
, что Севастополь в рамках подготовки к морозам закупает дополнительно комбинированные дорожные машины для борьбы с заносами и гололедицей и до конца года установит еще семь метеостанций на проблемных участках.
Как рассказал
начальник Симферопольского дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, дорожники в столице Крыма готовы встретить первые морозы, в частности, с помощью новых комбинированных дорожных машин.
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