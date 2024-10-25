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Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ
Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ
Отключение электроэнергии 25 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T08:15
2024-10-25T08:15
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 25 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, отключение электроэнергии запланировано в селе Родное с 9 до 15 часов по адресам: улица Балаклавская и КСП "Память Ленина", а также с 8 до 17:30 по улицам Ручьевая и Воронежская.С 9 до 16 часов не будет света по улицам: Коралловая, Ректорская, Университетская, Мусонная.С 9 утра до пяти часов вечераполуторачасовые отключения пройдут по улицам Евгения Алисова, Пролетарская, Сейнерская, Камышовая, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Журналиста Хамадана, Тараса Шевченко, Маринеско Александра, Июньская, Орхидейная, Камышовое шоссе, в переулках Рыбный, Сейнерский, 2-й Хвойный, Снежный, тупик Хвойный, а также в садовых товариществах "Победа", "Рыбак-5", "Деонис", "Колос", "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник".В это же время частично без света останутся абоненты, расположенные в городе Инкермане и поселке ГРЭС.С 8 часов утра до 17 плановые ремонтные работы пройдут по улице Летчиков и проспекту Октябрьской Революции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, новости крыма
Часть Севастополя останется без света в пятницу из-за неотложных работ

"Севастопольэнерго": часть города в пятницу останется без света из-за работ на сетях

08:15 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПровода
Провода - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 25 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, отключение электроэнергии запланировано в селе Родное с 9 до 15 часов по адресам: улица Балаклавская и КСП "Память Ленина", а также с 8 до 17:30 по улицам Ручьевая и Воронежская.
С 9 до 16 часов не будет света по улицам: Коралловая, Ректорская, Университетская, Мусонная.
С 9 утра до пяти часов вечераполуторачасовые отключения пройдут по улицам Евгения Алисова, Пролетарская, Сейнерская, Камышовая, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Журналиста Хамадана, Тараса Шевченко, Маринеско Александра, Июньская, Орхидейная, Камышовое шоссе, в переулках Рыбный, Сейнерский, 2-й Хвойный, Снежный, тупик Хвойный, а также в садовых товариществах "Победа", "Рыбак-5", "Деонис", "Колос", "Ветеран", "Лесная Поляна", "Топливник".
В это же время частично без света останутся абоненты, расположенные в городе Инкермане и поселке ГРЭС.
С 8 часов утра до 17 плановые ремонтные работы пройдут по улице Летчиков и проспекту Октябрьской Революции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольСевастопольэнергоОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииНовости Крыма
 
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