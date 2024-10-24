Главное за день: 24 октября
Главные события и заявления четверга, 24 октября
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Казани завершился XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли представители 35 государств. Пентагон рекомендовал Вашингтону не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Российские военные уничтожили еще две тысячи украинских боевиков и разбили аэродромы ВСУ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 90-процентной готовности проекта мирного соглашения между Баку и Ереваном. Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год. Российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Саммит БРИКС
В Казани завершился XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли представители 35 государств. На саммите одобрена Казанская декларация БРИКС, подтверждающая приверженность всех стран-участниц построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка. В частности страны БРИКС будут уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах, реализовывать совместные инвестпроекты. В БРИКС готовы работать и искать решения без диктата извне и навязывания подходов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, а также ответил на вопросы международной повестки и сделал заявления по украинскому конфликту.
Удары вглубь России
Не разрешать Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России рекомендовали Вашингтону разведывательное сообщество США и Пентагон. Смена позиции принесет США больше проблем, чем пользы. Об этом в четверг со ссылкой на некого американского чиновника сообщил телеканал Fox News. Отмечается, что соответствующая рекомендация также связана с ограниченным запасом ракет: у Киева нехватка ATACMS, и по мнению Пентагона, США не смогут передать Зеленскому дополнительные ракеты без урона для собственной боеготовности.
Заявление Гутерриша
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине на основе устава организации и международного права. Об этом он заявил в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Гутерриш также призвал установить мир в секторе Газа и Ливане.
Успехи армии России
Российские военные уничтожили еще две тысячи украинских боевиков в зоне специальной военной операции, а также разбили вражескую технику и вооружение, в том числе западного образца, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Российские войска также ударили по аэродромной инфраструктуре Украины и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ, сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
Баку и Ереван
Премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" заявил о 90-процентной готовности проекта мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательствах не выдвигать таких претензий в будущем. Также пункты о соблюдении принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательстве во внутренние дела друг друга, установлении дипломатических отношений.
Федеральный бюджет
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Одновременно принято постановление, в котором отражены основные направления доработки законопроекта ко второму чтению, сообщила 24 октября пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40 трлн 296 млрд рублей. Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9 %. Федеральные расходы в следующем году повысятся до 41 трлн 469 млрд рублей.
Индексация пенсий
С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.
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