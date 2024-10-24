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На Украине поражены аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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На Украине поражены аэродромы ВСУ
На Украине поражены аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 24.10.2024
На Украине поражены аэродромы ВСУ
Российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваЗа кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина
На Украине поражены аэродромы ВСУ

Российские военные поразили аэродромную инфраструктуру Украины

12:46 24.10.2024 (обновлено: 12:47 24.10.2024)
 
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке министерства, которую цитирует РИА Новости.

Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.
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