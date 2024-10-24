https://crimea.ria.ru/20241024/na-ukraine-porazheny-aerodromy-vsu-1141313600.html

На Украине поражены аэродромы ВСУ

На Украине поражены аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 24.10.2024

На Украине поражены аэродромы ВСУ

Российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T12:46

2024-10-24T12:46

2024-10-24T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваЗа кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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