Рейтинг@Mail.ru
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241023/za-kogo-igraet-zelenskiy--ekspert-o-predlozhenii-ne-bit-po-energetike-1141292860.html
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике - РИА Новости Крым, 23.10.2024
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
Заявления Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике является частью одной большой игры, которую он ведет не ради спасения Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T15:40
2024-10-23T15:40
радио "спутник в крыму"
украина
владимир зеленский
энергосистема украины
мнения
олег шевченко
политика
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138591230_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bd664caee63cbff39f5054da3ba64c91.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике является частью одной большой игры, которую он ведет не ради спасения Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.Накануне Владимир Зеленский в интервью британской газете The Financial Times заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине.По мнению Шевченко, такие заявления являются частью большой игры, которую ведет Зеленский. В действительности он продолжает требовать военной помощи и стремится к продолжению боевых действий на Украине, констатирует эксперт."Что касается Зеленского, то он игрок, на которого работает целая команда специалистов. Он работает не на Россию и не на Украину, а на мировое сообщество – дает пищу для СМИ: "Вот я же предложил, а он отказался", – прокомментировал Шевченко.Он подчеркнул, что в то время, как на Украине останавливаются поезда из-за проблем с энергокомплексом и у населения свет есть по жестким графикам, Киев продолжает поставлять электроэнергию в Европу.При этом он отметил, что "энергетика Украины не является на 100% мирной"."Под Сумами, например, электростанция обеспечивает цеха для ремонта военной техники, поставляет электроэнергию для систем ПВО и прочего, для военного блока. Исказать, что она работает для мирных жителей нельзя", – отметил Шевченко.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктурыНа Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дроновАрмия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138591230_37:0:1024:740_1920x0_80_0_0_3cc2fb4ac142005c1de64f35a29553f3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский, энергосистема украины, мнения, олег шевченко, политика, новости сво, новости
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике

Заявления Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике новая игра – эксперт

15:40 23.10.2024
 
© AP Photo Britta PedersenПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo Britta Pedersen
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике является частью одной большой игры, которую он ведет не ради спасения Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.
Накануне Владимир Зеленский в интервью британской газете The Financial Times заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине.
По мнению Шевченко, такие заявления являются частью большой игры, которую ведет Зеленский. В действительности он продолжает требовать военной помощи и стремится к продолжению боевых действий на Украине, констатирует эксперт.
"Что касается Зеленского, то он игрок, на которого работает целая команда специалистов. Он работает не на Россию и не на Украину, а на мировое сообщество – дает пищу для СМИ: "Вот я же предложил, а он отказался", – прокомментировал Шевченко.
Он подчеркнул, что в то время, как на Украине останавливаются поезда из-за проблем с энергокомплексом и у населения свет есть по жестким графикам, Киев продолжает поставлять электроэнергию в Европу.
"То есть украинец может померзнуть, не приехать на работу –почему это должно волновать украинскую элиту? Заявление министра энергетики Украины – это вообще откровенный бизнес: "Нам плохо, дайте денег еще". А для чего? Для определенных финансовых мошеннических схем и наживания на страданиях украинского народа", – сказал Шевченко.
При этом он отметил, что "энергетика Украины не является на 100% мирной".
"Под Сумами, например, электростанция обеспечивает цеха для ремонта военной техники, поставляет электроэнергию для систем ПВО и прочего, для военного блока. Исказать, что она работает для мирных жителей нельзя", – отметил Шевченко.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктуры
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВладимир ЗеленскийЭнергосистема УкраиныМненияОлег ШевченкоПолитикаНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51СВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации
16:23В Турции произошел теракт – есть погибшие
16:09В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
15:52Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное
15:40За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
15:26Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательство
14:55Путин назвал большую финансовую ошибку США
14:40Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
14:27Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
14:17Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
14:09Машина улетела в кювет на западе Крыма - пострадал водитель
14:03Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
13:53Назван новый тренд в российском образовании
13:36Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году
13:21Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин
13:14Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
13:07Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
12:54Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
12:43В Турции произошло землетрясение - что известно
12:30На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
Лента новостейМолния