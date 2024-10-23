https://crimea.ria.ru/20241023/za-kogo-igraet-zelenskiy--ekspert-o-predlozhenii-ne-bit-po-energetike-1141292860.html
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике - РИА Новости Крым, 23.10.2024
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
Заявления Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике является частью одной большой игры, которую он ведет не ради спасения Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T15:40
2024-10-23T15:40
2024-10-23T15:40
радио "спутник в крыму"
украина
владимир зеленский
энергосистема украины
мнения
олег шевченко
политика
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138591230_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bd664caee63cbff39f5054da3ba64c91.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Заявления Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике является частью одной большой игры, которую он ведет не ради спасения Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.Накануне Владимир Зеленский в интервью британской газете The Financial Times заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине.По мнению Шевченко, такие заявления являются частью большой игры, которую ведет Зеленский. В действительности он продолжает требовать военной помощи и стремится к продолжению боевых действий на Украине, констатирует эксперт."Что касается Зеленского, то он игрок, на которого работает целая команда специалистов. Он работает не на Россию и не на Украину, а на мировое сообщество – дает пищу для СМИ: "Вот я же предложил, а он отказался", – прокомментировал Шевченко.Он подчеркнул, что в то время, как на Украине останавливаются поезда из-за проблем с энергокомплексом и у населения свет есть по жестким графикам, Киев продолжает поставлять электроэнергию в Европу.При этом он отметил, что "энергетика Украины не является на 100% мирной"."Под Сумами, например, электростанция обеспечивает цеха для ремонта военной техники, поставляет электроэнергию для систем ПВО и прочего, для военного блока. Исказать, что она работает для мирных жителей нельзя", – отметил Шевченко.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине - горят объекты критической инфраструктурыНа Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дроновАрмия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138591230_37:0:1024:740_1920x0_80_0_0_3cc2fb4ac142005c1de64f35a29553f3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, энергосистема украины, мнения, олег шевченко, политика, новости сво, новости
За кого играет Зеленский – эксперт о предложении не бить по энергетике
Заявления Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике новая игра – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым
. Заявления Владимира Зеленского о взаимном отказе от ударов по энергетике является частью одной большой игры, которую он ведет не ради спасения Украины. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заведующий кафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.
Накануне Владимир Зеленский в интервью британской газете The Financial Times заявил
, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры будет способствовать завершению горячей фазы конфликта на Украине.
По мнению Шевченко, такие заявления являются частью большой игры, которую ведет Зеленский. В действительности он продолжает требовать военной помощи и стремится к продолжению боевых действий на Украине, констатирует эксперт.
"Что касается Зеленского, то он игрок, на которого работает целая команда специалистов. Он работает не на Россию и не на Украину, а на мировое сообщество – дает пищу для СМИ: "Вот я же предложил, а он отказался", – прокомментировал Шевченко.
Он подчеркнул, что в то время, как на Украине останавливаются поезда из-за проблем с энергокомплексом и у населения свет есть по жестким графикам, Киев продолжает поставлять электроэнергию в Европу.
"То есть украинец может померзнуть, не приехать на работу –почему это должно волновать украинскую элиту? Заявление министра энергетики Украины – это вообще откровенный бизнес: "Нам плохо, дайте денег еще". А для чего? Для определенных финансовых мошеннических схем и наживания на страданиях украинского народа", – сказал Шевченко.
При этом он отметил, что "энергетика Украины не является на 100% мирной".
"Под Сумами, например, электростанция обеспечивает цеха для ремонта военной техники, поставляет электроэнергию для систем ПВО и прочего, для военного блока. Исказать, что она работает для мирных жителей нельзя", – отметил Шевченко.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: