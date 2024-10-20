https://crimea.ria.ru/20241020/armiya-rf-udarila-po-mestam-dislokatsii-naemnikov-vsu-i-tsekham-dronov-1141221040.html

Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов

Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов

Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T12:55

2024-10-20T12:55

2024-10-20T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их запуска в Сумской и Харьковской областях. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", - говорится в сводке Минобороны России.Кроме того, российские военные сбили за сутки пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 беспилотника.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожены: 646 вражеских самолета и 283 вертолета, сбили 33966 беспилотников и 582 зенитных ракетных комплекса.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам.Минобороны РФ ранее также сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на украинской территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковБолее 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов РоссииВ Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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