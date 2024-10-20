https://crimea.ria.ru/20241020/armiya-rf-udarila-po-mestam-dislokatsii-naemnikov-vsu-i-tsekham-dronov-1141221040.html
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T12:55
2024-10-20T12:55
2024-10-20T12:58
министерство обороны рф
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134454364_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_209b3f2312545aa6c7f30416220d1d19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их запуска в Сумской и Харьковской областях. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", - говорится в сводке Минобороны России.Кроме того, российские военные сбили за сутки пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 беспилотника.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожены: 646 вражеских самолета и 283 вертолета, сбили 33966 беспилотников и 582 зенитных ракетных комплекса.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам.Минобороны РФ ранее также сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на украинской территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковБолее 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов РоссииВ Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134454364_124:0:1157:775_1920x0_80_0_0_64b30e524d3109ed9e67b675949c5ecc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
Разбиты пункты дислокации наемников ВСУ и цеха сборки БПЛА под Сумами и Харьковом
12:55 20.10.2024 (обновлено: 12:58 20.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их запуска в Сумской и Харьковской областях. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", - говорится в сводке Минобороны России.
Кроме того, российские военные сбили за сутки пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 беспилотника.
Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожены: 646 вражеских самолета и 283 вертолета, сбили 33966 беспилотников и 582 зенитных ракетных комплекса.
Накануне сообщалось
, что Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам.
Минобороны РФ ранее также сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием
, а также ударными беспилотниками по объектам на украинской территории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: