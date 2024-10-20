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Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов
Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T12:55
2024-10-20T12:58
министерство обороны рф
новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их запуска в Сумской и Харьковской областях. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", - говорится в сводке Минобороны России.Кроме того, российские военные сбили за сутки пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 беспилотника.Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожены: 646 вражеских самолета и 283 вертолета, сбили 33966 беспилотников и 582 зенитных ракетных комплекса.Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам.Минобороны РФ ранее также сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на украинской территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиковБолее 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов РоссииВ Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия РФ ударила по местам дислокации наемников ВСУ и цехам дронов

Разбиты пункты дислокации наемников ВСУ и цеха сборки БПЛА под Сумами и Харьковом

12:55 20.10.2024 (обновлено: 12:58 20.10.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства дронов и местам их запуска в Сумской и Харьковской областях. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе", - говорится в сводке Минобороны России.
Кроме того, российские военные сбили за сутки пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 беспилотника.
Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожены: 646 вражеских самолета и 283 вертолета, сбили 33966 беспилотников и 582 зенитных ракетных комплекса.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине, а также аэродромам.
Минобороны РФ ранее также сообщало, что с 12 по 18 октября ВС России нанесли 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по объектам на украинской территории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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