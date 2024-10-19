https://crimea.ria.ru/20241019/voyska-rossii-nanosyat-udary-poteri-vsu-za-sutki-prevysili-1800-boevikov-1141208619.html
Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
Подразделения российских войск за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и продолжили продвижение вглубь обороны противника на ряде... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T13:04
2024-10-19T13:04
2024-10-19T13:04
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132637840_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30e2453805b537e0e5522707258c5877.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и продолжили продвижение вглубь обороны противника на ряде направлений, суточные потери ВСУ составили порядка 1860 боевиков и около 30 единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Также уничтожен полевой склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новолюбовки, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Григоровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп противника.Украинские войска потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, орудие L-119, гаубицу М198, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Зоряное ДНР и разгромили врага в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп и уничтожен полевой склад боеприпасов.Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения ВСУ и нацгвардии потерпели поражение в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное ДНР. Также российские военные отразили пять контратак штурмовиков.Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня "Град", две гаубицы Д-30, пушку "Рапира" и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского ДНР. Потери противника составили 115 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходки Paladin, Caesar и "Богдана".Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области. Потери украинской армии составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
https://crimea.ria.ru/20241019/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-zoryanoe-v-dnr-1141207019.html
https://crimea.ria.ru/20241019/armiya-rf-nanesla-udary-po-obektam-energetiki-i-aerodromam-na-ukraine-1141208440.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132637840_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66785c958f38dcade4700b161b310984.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, новости
Войска России наносят удары: потери ВСУ за сутки превысили 1800 боевиков
ВСУ за сутки потеряли около 1860 боевиков убитыми и ранеными – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и продолжили продвижение вглубь обороны противника на ряде направлений, суточные потери ВСУ составили порядка 1860 боевиков и около 30 единиц вооружений и военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Также уничтожен полевой склад боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Новолюбовки, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики и Григоровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп противника.
Украинские войска потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, орудие L-119, гаубицу М198, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Зоряное ДНР и разгромили врага в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР. Также отражены две контратаки штурмовых групп и уничтожен полевой склад боеприпасов.
Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения ВСУ и нацгвардии потерпели поражение в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное ДНР. Также российские военные отразили пять контратак штурмовиков.
Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня "Град", две гаубицы Д-30, пушку "Рапира" и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского ДНР. Потери противника составили 115 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, самоходки Paladin, Caesar и "Богдана".
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области. Потери украинской армии составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: