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В России проиндексируют пенсии с 1 января - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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В России проиндексируют пенсии с 1 января
В России проиндексируют пенсии с 1 января - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В России проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T12:11
2024-10-24T12:10
антон силуанов
пенсия
социальная пенсия
фонд социального и пенсионного страхования
новости
общество
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Глава российского Минфина отметил, что возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.Ранее в Госдуме сообщили, что в октябре военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 5,1 процента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек.С февраля 2025 года в России социальные пенсии увеличатся на 14,47%, сообщили ранее в Социальном фонде России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучрежденийТенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 годуВ Крыму пересчитали долгожителей
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Новости
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РИА Новости Крым
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антон силуанов, пенсия, социальная пенсия, фонд социального и пенсионного страхования, новости, общество, инфляция
В России проиндексируют пенсии с 1 января

В России с 1 января проиндексируют пенсии на уровень инфляции – Минфин

12:11 24.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году", - сказал он во время выступления в Совфеде.
Глава российского Минфина отметил, что возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме сообщили, что в октябре военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 5,1 процента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек.
С февраля 2025 года в России социальные пенсии увеличатся на 14,47%, сообщили ранее в Социальном фонде России.
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Антон СилуановПенсияСоциальная пенсияФонд социального и пенсионного страхованияНовостиОбществоИнфляция
 
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