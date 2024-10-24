https://crimea.ria.ru/20241024/v-rossii-proindeksiruyut-pensii-s-1-yanvarya-1141312775.html

В России проиндексируют пенсии с 1 января

В России проиндексируют пенсии с 1 января - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В России проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости Крым, 24.10.2024

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антон силуанов

пенсия

социальная пенсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.Глава российского Минфина отметил, что возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.Ранее в Госдуме сообщили, что в октябре военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 5,1 процента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек.С февраля 2025 года в России социальные пенсии увеличатся на 14,47%, сообщили ранее в Социальном фонде России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучрежденийТенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 годуВ Крыму пересчитали долгожителей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, пенсия, социальная пенсия, фонд социального и пенсионного страхования, новости, общество, инфляция