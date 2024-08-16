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С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений
С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений - РИА Новости Крым, 16.08.2024
С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений
С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T11:52
2024-08-16T11:52
зарплата
михаил мишустин
правительство россии
новости
финансы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.Увеличение заработной платы коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, в том числе учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.Ранее президент России Владимир Путин назвал рост зарплат главным инструментом повышения уровня жизни россиян. С этой целью было принято решение по индексации минимального размера оплаты труда. Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум.По словам президента, в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял на менее 35 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииСкольким крымчанам начислена пенсия с начала годаВ Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии
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зарплата, михаил мишустин, правительство россии, новости, финансы, общество
С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений

Зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут с 1 октября

11:52 16.08.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2024 г. на 5,1 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе.

Увеличение заработной платы коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, в том числе учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Ранее президент России Владимир Путин назвал рост зарплат главным инструментом повышения уровня жизни россиян. С этой целью было принято решение по индексации минимального размера оплаты труда. Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум.
По словам президента, в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял на менее 35 тысяч рублей в месяц.
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ЗарплатаМихаил МишустинПравительство РоссииНовостиФинансыОбщество
 
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