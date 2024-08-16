https://crimea.ria.ru/20240816/s-1-oktyabrya-vyrastut-zarplaty-rabotnikov-federalnykh-gosuchrezhdeniy-1139643679.html

С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений

С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений - РИА Новости Крым, 16.08.2024

С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений

С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T11:52

2024-08-16T11:52

2024-08-16T11:52

зарплата

михаил мишустин

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новости

финансы

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 1 октября зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.Увеличение заработной платы коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, в том числе учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.Ранее президент России Владимир Путин назвал рост зарплат главным инструментом повышения уровня жизни россиян. С этой целью было принято решение по индексации минимального размера оплаты труда. Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум.По словам президента, в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял на менее 35 тысяч рублей в месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииСкольким крымчанам начислена пенсия с начала годаВ Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарплата, михаил мишустин, правительство россии, новости, финансы, общество