https://crimea.ria.ru/20240817/tendentsiya-stareniya--skolko-pensionerov-budet-v-krymu-k-2036-godu-1139573837.html

Тенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 году

Тенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 году - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Тенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 году

К 2036 году в Крыму увеличится количество граждан пожилого возраста на 2,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T10:58

2024-08-17T10:58

2024-08-17T11:01

минтруда крыма

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максим теряев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. К 2036 году в Крыму увеличится количество граждан пожилого возраста на 2,5%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты республики Максим Теряев.Пожилые крымчане, которые не имеют возможности самостоятельно ухаживать за собой, могут воспользоваться социальным обслуживанием. Для этого, отмечает эксперт, предварительно должна пройти оценка того, насколько человек нуждается в социальном обслуживании.По словам Теряева, существуют определенные критерии и процедуры, после проведения которых принимается решение, какой вид услуг ему необходим – стационарное, полустационарное или надомное обслуживание.Стационарная форма обслуживания – это интернаты для пожилых и инвалидов, в том числе психоневрологические. Всего в Крыму таких учреждений 10, пять из них -- психоневрологического профиля.Теряев пояснил, для того чтобы попасть в учреждение социального обслуживания, необходимо написать заявление в органы труда и социальной защиты."Стационарное социальное обслуживание платное – 75% от пенсии человек платит за нахождение в интернате, эта сумма покрывает порядка 25-30% от общей стоимости пребывания, после чего оформляется личное дело, человек проходит процедуру нуждаемости, медицинское обследование, тогда министерство принимает решение о предоставлении ему путевки", - отметил замминистра.По словам Теряева, в стационарных учреждениях социального обслуживания проводится реабилитационная работа и организуются досуговые мероприятия."Предусмотрено питание пять раз в день, люди получают медицинское обслуживание. Есть комнаты досуга, площадки для прогулок", - добавил собеседник.Теряев уточнил, что средний возраст пребывания в учреждениях общего профиля – 55 лет, женщины – с 60 лет, мужчины – старше. Также люди, у которых есть 1 и 2 группа инвалидности, могут попасть в учреждение социального обслуживания с 18 лет.За качеством предоставления социальных услуг в таких учреждениях следит министерство труда и социальной защиты Крыма и другие профильные ведомства, в том числе прокуратура и МЧС.Также в Крыму есть центры дневного пребывания, в них три направления социального обслуживания – надомное, полустационарное и срочное.По его словам, самыми востребованными услугами являются доставка продуктов и лекарств на дом, оплата коммунальных услуг и уборка – всего порядка 50 основных услуг, они предоставляются бесплатно. Другие услуги можно получить за дополнительную плату – всего их насчитывается порядка 160.С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексировали на 7,4%. В это число вошли свыше 40 различных выплат: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронуло более 20 миллионов граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственникамиВ Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсииКак досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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