https://crimea.ria.ru/20240406/v-orske-podmylo-vtoruyu-dambu---putin-poruchil-glave-mchs-vyletet-na-mesto-1136338993.html
В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск - РИА Новости Крым, 06.04.2024
В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T20:15
2024-04-06T20:15
2024-04-06T20:46
орск
прорыв дамбы в орске
владимир путин (политик)
дмитрий песков
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Владимир Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствил, добавил представитель Кремля.Вечером 6 апреля дамбу подмыло еще на одном участке в Орске, идет эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель, сообщили РИА Новости в мэрии Орска.В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что в поселке Никель работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома."В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество ПВР будет увеличено", - говорится в сообщении.Все о ситуации в Орске читайте по ссылке >>Прорыв дамбы в ОрскеВечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению прорыва.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды превысил семь метров, в зону подтопления попали больше десяти тысяч человек. Жителей призвали срочно эвакуироваться.Утром 6 апреля стало известно, что паводок находится у пиковых значений. В ряде территорий Оренбургской области - сложная ситуация, особенно в Орске. К утру уровень воды на реке Урал стал критическим и достиг 9,27 метров, сообщил мэр Орска Василий Козупица.В районе Старого города в Орске при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Предварительно установлено, что смерть людей не связана с утоплением. Позже в этом же районе находят еще одного погибшего.
https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html
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орск, прорыв дамбы в орске, владимир путин (политик), дмитрий песков, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Орске прорвало насыпную дамбу - Путин поручил главе МЧС вылететь в Орск
В Орске произошел прорыв насыпной дамбы
20:15 06.04.2024 (обновлено: 20:46 06.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Также министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах", - сказал Песков.
Владимир Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствил, добавил представитель Кремля.
Вечером 6 апреля дамбу подмыло еще на одном участке в Орске, идет эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель, сообщили РИА Новости в мэрии Орска.
В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что в поселке Никель работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома.
"В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество ПВР будет увеличено", - говорится в сообщении.
Прорыв дамбы в Орске
Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу
реки Урал - началась эвакуация населения из зоны возможного подтопления. Была усилена группировка спасателей. Начались работы по укреплению дамбы и устранению прорыва.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил
, что уровень воды превысил семь метров, в зону подтопления попали больше десяти тысяч человек. Жителей призвали срочно эвакуироваться.
Утром 6 апреля стало известно, что паводок находится у пиковых значений. В ряде территорий Оренбургской области - сложная ситуация
, особенно в Орске.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
К утру уровень воды на реке Урал стал критическим и достиг 9,27 метров, сообщил мэр Орска Василий Козупица.
В районе Старого города в Орске при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших
. Предварительно установлено, что смерть людей не связана с утоплением. Позже в этом же районе находят еще одного погибшего
.