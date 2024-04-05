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Уровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человек
Уровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человек - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Уровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человек
Больше десяти тысяч человек попали в зону затопления в городе Орск после прорыва дамбы на реке Урал. Сейчас уровень воды превысил семь метров, мэр города Сергей РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T22:49
2024-04-05T22:49
2024-04-05T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Больше десяти тысяч человек попали в зону затопления в городе Орск после прорыва дамбы на реке Урал. Сейчас уровень воды превысил семь метров, мэр города Сергей Салмин призвал жителей срочно эвакуироваться, пишет РИА Новости.По его словам, уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Электро- и газоснабжение в этих районах будет отключено."Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения. Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Эвакуироваться нужно как можно быстрее", - обратился мэр к жителям пригородных поселков.В зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. По данным мэрии, в них проживает больше 10 тысяч человек.Дамбу в Орске прорвало вечером в пятницу из-за паводка. Спасатели МЧС России совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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орск, оренбургская область, происшествия, общество, эвакуация, стихия, новости
Уровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человек
В зоне затопления после прорыва дамбы в Орске находятся больше 10 тысяч человек - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Больше десяти тысяч человек попали в зону затопления в городе Орск после прорыва дамбы на реке Урал. Сейчас уровень воды превысил семь метров, мэр города Сергей Салмин призвал жителей срочно эвакуироваться, пишет РИА Новости.
"Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", - написал Салмин.
По его словам, уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков. Электро- и газоснабжение в этих районах будет отключено.
"Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения. Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Эвакуироваться нужно как можно быстрее", - обратился мэр к жителям пригородных поселков.
В зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. По данным мэрии, в них проживает больше 10 тысяч человек.
"В зону затопления попадают 4258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами", - сообщили РИА Новости в мэрии Орска.
Дамбу в Орске прорвало
вечером в пятницу из-за паводка. Спасатели МЧС России совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва.