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В Орске нашли двух погибших - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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В Орске нашли двух погибших
В Орске нашли двух погибших - РИА Новости Крым, 06.04.2024
В Орске нашли двух погибших
В Старом городе Орска при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T10:06
2024-04-06T10:17
орск
оренбургская область
весенние паводки в россии
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Старом городе Орска при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.Предварительно установлено, что смерть людей не связана с утоплением.Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 9,27 метров. В Орске после прорыва дамбы подтоплены более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.В целом по Оренбургской области эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей. В ПВР размещены 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 животных.Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критическогоУровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человекПрорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей
орск
оренбургская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
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орск, оренбургская область, весенние паводки в россии, происшествия, новости, видео
В Орске нашли двух погибших
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Старом городе Орска при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.
2024-04-06T10:06
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В Орске нашли двух погибших

В Старом городе Орска обнаружили тела двух погибших - власти

10:06 06.04.2024 (обновлено: 10:17 06.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Старом городе Орска при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.
Предварительно установлено, что смерть людей не связана с утоплением.

"При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены два тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было", - рассказали РИА Новости в правительстве Оренбургской области.

Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 9,27 метров. В Орске после прорыва дамбы подтоплены более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.
В целом по Оренбургской области эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей. В ПВР размещены 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 животных.
Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.
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