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В Орске нашли двух погибших

В Орске нашли двух погибших - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В Орске нашли двух погибших

В Старом городе Орска при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T10:06

2024-04-06T10:06

2024-04-06T10:17

орск

оренбургская область

весенние паводки в россии

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Старом городе Орска при патрулировании территории обнаружены тела двух погибших. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.Предварительно установлено, что смерть людей не связана с утоплением.Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 9,27 метров. В Орске после прорыва дамбы подтоплены более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.В целом по Оренбургской области эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей. В ПВР размещены 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 животных.Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критическогоУровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человекПрорвало дамбу: в Орске началась эвакуация жителей

орск

оренбургская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия размыва дамбы в Орске Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица. 2024-04-06T10:06 true PT0M52S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, оренбургская область, весенние паводки в россии, происшествия, новости, видео