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Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического
Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического
Сотни человек, в том числе дети, эвакуированы из зоны подтопления в Орске после прорыва дамбы на реке Урал. О сложной ситуации в регионе в связи с паводком... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T09:03
2024-04-06T09:03
орск
оренбургская область
происшествия
погода
стихия
весенние паводки в россии
эвакуация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Сотни человек, в том числе дети, эвакуированы из зоны подтопления в Орске после прорыва дамбы на реке Урал. О сложной ситуации в регионе в связи с паводком сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.К утру уровень воды на реке Урал стал критичным и достиг 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.Подтопленные электросетевые объекты были отключены специалистами Орского производственного отделения. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам.В целом, по информации пресс-службы губернатора и правительства региона, в Оренбургской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков."Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 голов сельскохозяйственных животных", - сообщают власти Оренбургской области.Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в июне ожидает дождевой паводок - МЧСВ Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человекОставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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орск, оренбургская область, происшествия, погода, стихия, весенние паводки в россии, эвакуация, новости
Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического

711 человек эвакуированы из зоны подтопления в Орске Оренбургской области – власти

09:03 06.04.2024
 
© МЧС Оренбургской областиМЧС эвакуирует жителей Орска после прорыва дамбы
МЧС эвакуирует жителей Орска после прорыва дамбы
© МЧС Оренбургской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Сотни человек, в том числе дети, эвакуированы из зоны подтопления в Орске после прорыва дамбы на реке Урал. О сложной ситуации в регионе в связи с паводком сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
"Паводок находится у пиковых значений. Ситуация сложная в целом ряде территорий, особенно в Орске в связи с прорывом дамбы. Подтоплено более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей", - говорится в сообщении.
Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.
К утру уровень воды на реке Урал стал критичным и достиг 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.
"Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растет и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где проживают люди", - сказал Козупица журналистам.
Подтопленные электросетевые объекты были отключены специалистами Орского производственного отделения. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам.
В целом, по информации пресс-службы губернатора и правительства региона, в Оренбургской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков.
"Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 голов сельскохозяйственных животных", - сообщают власти Оренбургской области.
Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.
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