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Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического

Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Более 600 домов подтоплено в Орске: уровень воды поднялся до критического

Сотни человек, в том числе дети, эвакуированы из зоны подтопления в Орске после прорыва дамбы на реке Урал. О сложной ситуации в регионе в связи с паводком... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T09:03

2024-04-06T09:03

2024-04-06T09:03

орск

оренбургская область

происшествия

погода

стихия

весенние паводки в россии

эвакуация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Сотни человек, в том числе дети, эвакуированы из зоны подтопления в Орске после прорыва дамбы на реке Урал. О сложной ситуации в регионе в связи с паводком сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.К утру уровень воды на реке Урал стал критичным и достиг 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.Подтопленные электросетевые объекты были отключены специалистами Орского производственного отделения. Подача электроэнергии в районы, не попавшие под затопление, осуществляется по нормальным схемам.В целом, по информации пресс-службы губернатора и правительства региона, в Оренбургской области сохраняется напряженная паводковая обстановка. На 6 апреля в связи с активным снеготаянием и подъемом уровня рек в результате водосбросов в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков."Эвакуировано 4208 человек, в том числе 1019 детей; из них размещены в ПВР 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 голов сельскохозяйственных животных", - сообщают власти Оренбургской области.Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в июне ожидает дождевой паводок - МЧСВ Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человекОставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры

орск

оренбургская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, оренбургская область, происшествия, погода, стихия, весенние паводки в россии, эвакуация, новости