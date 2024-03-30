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В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек
В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек
Более 10 тысяч пострадавших, половина из которых несовершеннолетние, эвакуированы из семи казахстанских областей в марте из-за затоплений, вызванных обильным... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T19:17
2024-03-30T19:32
казахстан
наводнение
происшествия
новости крыма
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Более 10 тысяч пострадавших, половина из которых несовершеннолетние, эвакуированы из семи казахстанских областей в марте из-за затоплений, вызванных обильным таяньем снега, сообщает пресс-служба МЧС республики."В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек, из них 1 739 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Абай. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 747 человек, из них 261 детей", - говорится в сообщении.Ранее премьер Казахстана Олжас Бектенов заявил, что нынешние паводки в стране самые масштабные за последние годы. Он поручил генпрокурору республики провести проверку с целью выявления возможных фактов халатного отношения чиновников, которые привели к значительным подтоплениям в регионах.По информации МЧС, на контроле находится 29 размывов на автодорогах, из них четыре на мостах.Комитет нацбезопасности Казахстана предупредил в субботу об ограничении движения транспорта на отдельных направлениях российско-казахстанской границы из-за паводков. Ограничения возможны в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях. По информации ведомства, перед пунктами пропуска на данных участках границы наблюдаются скопления автотранспорта, водителям рекомендовали корректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.Также в Telegram-канале министерства культуры и информации Казахстана появилось сообщение об открытии пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения. Они действуют в Астане, Алма-Ате, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях."Согласно списку, есть необходимость в продуктах питания, теплой одежде, включая верхнюю одежду, обувь, носки и другую одежду для людей всех возрастов и размеров, средствах гигиены", - говорится в сообщении министерства.
https://crimea.ria.ru/20231006/ostavshikhsya-bez-zhilya-iz-za-potopa-yaltintsev-rasselili-v-novye-kvartiry-1131902864.html
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казахстан, наводнение, происшествия, новости крыма, в мире
В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек

В Казахстане из-за паводков эвакуированы более 10 тыс человек, половина из них - дети

19:17 30.03.2024 (обновлено: 19:32 30.03.2024)
 
© РИА Новости КрымПаводок. Архивное фото
Паводок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Более 10 тысяч пострадавших, половина из которых несовершеннолетние, эвакуированы из семи казахстанских областей в марте из-за затоплений, вызванных обильным таяньем снега, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек, из них 1 739 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Абай. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 747 человек, из них 261 детей", - говорится в сообщении.
Ранее премьер Казахстана Олжас Бектенов заявил, что нынешние паводки в стране самые масштабные за последние годы. Он поручил генпрокурору республики провести проверку с целью выявления возможных фактов халатного отношения чиновников, которые привели к значительным подтоплениям в регионах.
По информации МЧС, на контроле находится 29 размывов на автодорогах, из них четыре на мостах.
Комитет нацбезопасности Казахстана предупредил в субботу об ограничении движения транспорта на отдельных направлениях российско-казахстанской границы из-за паводков. Ограничения возможны в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях. По информации ведомства, перед пунктами пропуска на данных участках границы наблюдаются скопления автотранспорта, водителям рекомендовали корректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.
Также в Telegram-канале министерства культуры и информации Казахстана появилось сообщение об открытии пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения. Они действуют в Астане, Алма-Ате, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях.
"Согласно списку, есть необходимость в продуктах питания, теплой одежде, включая верхнюю одежду, обувь, носки и другую одежду для людей всех возрастов и размеров, средствах гигиены", - говорится в сообщении министерства.
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