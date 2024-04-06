https://crimea.ria.ru/20240406/esche-odnogo-pogibshego-obnaruzhili-v-orske-1136326193.html

Еще одного погибшего обнаружили в Орске

Еще одного погибшего обнаружили в Орске - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Еще одного погибшего обнаружили в Орске

Тело еще одного погибшего обнаружено в Старом городе Орске, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T10:27

2024-04-06T10:27

2024-04-06T10:36

орск

оренбургская область

происшествия

новости

весенние паводки в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего обнаружено в Старом городе Орске, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.Двух погибших ранее нашли при патрулировании подтопленной территории. Предварительно, их смерти не связаны с утоплением.При этом власти подчеркнули, что информация о полном разрушении дамбы на реке Урал не соответствует действительности. Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 9,27 метров. В Орске после прорыва дамбы подтоплены более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.В целом по Оренбургской области эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей. В ПВР размещены 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 животных.Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.

орск

оренбургская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, оренбургская область, происшествия, новости, весенние паводки в россии, общество