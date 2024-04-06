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Еще одного погибшего обнаружили в Орске - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Еще одного погибшего обнаружили в Орске
Еще одного погибшего обнаружили в Орске - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Еще одного погибшего обнаружили в Орске
Тело еще одного погибшего обнаружено в Старом городе Орске, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T10:27
2024-04-06T10:36
орск
оренбургская область
происшествия
новости
весенние паводки в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего обнаружено в Старом городе Орске, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.Двух погибших ранее нашли при патрулировании подтопленной территории. Предварительно, их смерти не связаны с утоплением.При этом власти подчеркнули, что информация о полном разрушении дамбы на реке Урал не соответствует действительности. Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 9,27 метров. В Орске после прорыва дамбы подтоплены более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.В целом по Оренбургской области эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей. В ПВР размещены 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 животных.Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.
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РИА Новости Крым
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орск, оренбургская область, происшествия, новости, весенние паводки в россии, общество
Еще одного погибшего обнаружили в Орске

При патрулировании подтопленного Старого города в Орске нашли третьего погибшего

10:27 06.04.2024 (обновлено: 10:36 06.04.2024)
 
© МЧС Оренбургской областиМЧС эвакуирует жителей Орска после прорыва дамбы
МЧС эвакуирует жителей Орска после прорыва дамбы
© МЧС Оренбургской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего обнаружено в Старом городе Орске, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Двух погибших ранее нашли при патрулировании подтопленной территории. Предварительно, их смерти не связаны с утоплением.
"Предварительно, погибли три человека, тела найдены в частных домовладениях при патрулировании Старого района Орска", - рассказал представитель экстренных служб.
При этом власти подчеркнули, что информация о полном разрушении дамбы на реке Урал не соответствует действительности.
Утром сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки 9,27 метров. В Орске после прорыва дамбы подтоплены более 600 жилых домов, 1400 приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. Всего в зону подтопления в городе попадают 4204 жилых дома, в которых проживают 10 800 человек, в том числе 3375 детей, а также 13 социально значимых объектов.
В целом по Оренбургской области эвакуированы 4208 человек, в том числе 1019 детей. В ПВР размещены 427 человек, в том числе 132 ребенок. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 306 животных.
Прорыв дамбы на реке Урал в Орске произошел вечером в пятницу. В зону затопления попали больше десяти тысяч человек.
 
ОрскОренбургская областьПроисшествияНовостиВесенние паводки в РоссииОбщество
 
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