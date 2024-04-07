Рейтинг@Mail.ru
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/iz-za-situatsii-v-orske-pochti-100-chelovek-obratilis-za-medpomoschyu-1136347136.html
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T15:40
2024-04-07T15:40
орск
прорыв дамбы в орске
новости
минздрав рф
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.В субботу правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html
орск
оренбургская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орск, прорыв дамбы в орске, новости, минздрав рф, оренбургская область
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью

Минздрав: за медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек

15:40 07.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них 6 взрослых и 3 детей госпитализированы – их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", – сказал Кузнецов.
В субботу правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Вчера, 16:45
Что происходит в Оренбургской области: такого не было более 100 лет
 
ОрскПрорыв дамбы в ОрскеНовостиМинздрав РФОренбургская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Гросси прокомментировал атаку по территории ЗАЭС – заявление МАГАТЭ
16:30При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
16:07ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
16:03Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
15:40Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
15:05Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек
14:44Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова
14:35Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС
14:07На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
13:43Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области
13:13Из-за паводка в Казахстане погибли два человека - МЧС
12:45К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии
12:17Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
12:11Взрывы произошли в Кривом Роге - украинские СМИ
12:04Сразу три штормовых предупреждения объявлены на Кубани
11:31Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
11:11Двое подростков пострадали в ДТП в Нижнегорском районе Крыма
10:50Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
10:31"Мерседес" перевернулся и влетел во двор частного дома в Симферополе
10:21Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - указ
Лента новостейМолния