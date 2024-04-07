https://crimea.ria.ru/20240407/iz-za-situatsii-v-orske-pochti-100-chelovek-obratilis-za-medpomoschyu-1136347136.html
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T15:40
2024-04-07T15:40
2024-04-07T15:40
орск
прорыв дамбы в орске
новости
минздрав рф
оренбургская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.В субботу правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html
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орск, прорыв дамбы в орске, новости, минздрав рф, оренбургская область
Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
Минздрав: за медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек