https://crimea.ria.ru/20240407/iz-za-situatsii-v-orske-pochti-100-chelovek-obratilis-za-medpomoschyu-1136347136.html

Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью

Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью

За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T15:40

2024-04-07T15:40

2024-04-07T15:40

орск

прорыв дамбы в орске

новости

минздрав рф

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. За медпомощью из-за ситуации в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.В субботу правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240406/chto-proiskhodit-v-orenburgskoy-oblasti-1136335022.html

орск

оренбургская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, прорыв дамбы в орске, новости, минздрав рф, оренбургская область