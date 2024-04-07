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Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T10:50
2024-04-07T10:50
2024-04-07T10:50
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прорыв дамбы в орске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее власти региона официально сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
https://crimea.ria.ru/20240407/v-orenburge-iz-za-ukhudsheniya-pavodkovoy-situatsii-evakuiruyut-lyudey-1136342252.html
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, новости, наводнение, россия
Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Погибли 4 человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", - пояснили РИА Новости в мэрии Орска.
Ранее власти региона официально сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.