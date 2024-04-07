https://crimea.ria.ru/20240407/chetyre-cheloveka-skonchalis-v-podtoplennom-orske---meriya-1136343607.html

Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия

Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Четыре человека скончались в подтопленном Орске - мэрия

Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T10:50

2024-04-07T10:50

2024-04-07T10:50

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

новости

наводнение

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Четыре человека скончались в подтопленном оренбургском Орске, их смерти не связаны с паводковой ситуацией, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее власти региона официально сообщали агентству, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. По данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.Все о прорыве дамбы и наводнении в Орске читайте по ссылке >>В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://crimea.ria.ru/20240407/v-orenburge-iz-za-ukhudsheniya-pavodkovoy-situatsii-evakuiruyut-lyudey-1136342252.html

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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, новости, наводнение, россия