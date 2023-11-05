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Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу
Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу
Личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи в ходе спецоперации. Об этом говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу с Днем... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T09:34
2023-11-05T09:34
2023-11-05T09:34
сергей шойгу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи в ходе спецоперации. Об этом говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу с Днем военного разведчика, который отмечается 5 ноября.По словам Шойгу, военные разведчики всегда "честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны".Особую благодарность Шойгу выразил ветеранам и тем, кто передает опыт и делится знаниями с молодым поколением защитников Родины.Глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил разведчиков с праздником и отметил, что нынешнее поколение достойно продолжает славные традиции своих предшественников. "Военные разведчики вносят большой вклад в укрепление безопасности нашей страны, выполняют важнейшие задачи в зоне СВО, проявляют мужество и отвагу, показывают высокий уровень подготовки, не оставляя врагу шансов на успех", - написал Аксенов в своем Telegram и пожелал всем здоровья, военной удачи, надежного тыла и скорейшей победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоШойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВОРабота "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ
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сергей шойгу, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, новости, армия и флот, министерство обороны рф
Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу
Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником и отметил их работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи в ходе спецоперации. Об этом говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу с Днем военного разведчика, который отмечается 5 ноября.
По словам Шойгу, военные разведчики всегда "честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны".
"И сегодня, следуя легендарным традициям своих предшественников, личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи, высокопрофессионально и эффективно действует в ходе проведения специальной военной операции", - цитирует генерала пресс-служба Минобороны РФ.
Особую благодарность Шойгу выразил ветеранам и тем, кто передает опыт и делится знаниями с молодым поколением защитников Родины.
Глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил разведчиков с праздником и отметил, что нынешнее поколение достойно продолжает славные традиции своих предшественников.
"Военные разведчики вносят большой вклад в укрепление безопасности нашей страны, выполняют важнейшие задачи в зоне СВО, проявляют мужество и отвагу, показывают высокий уровень подготовки, не оставляя врагу шансов на успех", - написал Аксенов в своем Telegram и пожелал всем здоровья, военной удачи, надежного тыла и скорейшей победы.
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