https://crimea.ria.ru/20231105/rossiyskaya-razvedka-uspeshno-reshaet-zadachi-v-zone-spetsoperatsii---shoygu-1132587534.html

Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу

Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Российская разведка успешно решает задачи в зоне спецоперации - Шойгу

Личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи в ходе спецоперации. Об этом говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу с Днем... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T09:34

2023-11-05T09:34

2023-11-05T09:34

сергей шойгу

вооруженные силы россии

праздники и памятные даты

новости

армия и флот

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Личный состав военной разведки успешно решает поставленные задачи в ходе спецоперации. Об этом говорится в поздравлении министра обороны Сергея Шойгу с Днем военного разведчика, который отмечается 5 ноября.По словам Шойгу, военные разведчики всегда "честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны".Особую благодарность Шойгу выразил ветеранам и тем, кто передает опыт и делится знаниями с молодым поколением защитников Родины.Глава Крыма Сергей Аксенов также поздравил разведчиков с праздником и отметил, что нынешнее поколение достойно продолжает славные традиции своих предшественников. "Военные разведчики вносят большой вклад в укрепление безопасности нашей страны, выполняют важнейшие задачи в зоне СВО, проявляют мужество и отвагу, показывают высокий уровень подготовки, не оставляя врагу шансов на успех", - написал Аксенов в своем Telegram и пожелал всем здоровья, военной удачи, надежного тыла и скорейшей победы.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоШойгу заявил о продвижении российских войск в зоне СВОРабота "Днепра": на Херсонщине уничтожены лодки и десятки боевиков ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, новости, армия и флот, министерство обороны рф