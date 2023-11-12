https://crimea.ria.ru/20231112/rabota-rossiyskoy-armii-vsu-poteryali-665-boevikov-v-10-atakakh-1132743628.html

Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках

Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках

Российские военные успешно отразили 10 атак ВСУ за сутки. В результате враг понес потери: 665 убитых и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T15:42

2023-11-12T15:42

2023-11-12T15:42

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили 10 атак ВСУ за сутки. В результате враг понес потери: 665 убитых и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Две атаки предприняли боевики Украины на Купянском направлении. Они были успешноотражены подразделениями "Западной" группировки войск с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В результате, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Также на этом направлении военнослужащие ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Склад боеприпасов врага был уничтожен в районе населенного пункта Старица Харьковской области.На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии были отражены еще две атаки противника, потери которого составили до 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Одну атаку подразделения группировки войск "Восток" отразили на Южно-Донецком направлении. Ликвидировано более 80-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и одна артиллерийская система М777 производства США.Больше всего атак противник предпринял на Донецком направлении – пять попыток наступления. Результат их отражения силами подразделений "Южной" группировки войск: 250-ти военнослужащих Украины убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.Также была поражена самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20."На Запорожском направлении уничтожено до 55-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP

https://crimea.ria.ru/20231112/popytka-terroristicheskoy-ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast---minoborony-1132740251.html

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