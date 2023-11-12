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Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках
Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках
Российские военные успешно отразили 10 атак ВСУ за сутки. В результате враг понес потери: 665 убитых и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T15:42
2023-11-12T15:42
2023-11-12T15:42
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили 10 атак ВСУ за сутки. В результате враг понес потери: 665 убитых и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Две атаки предприняли боевики Украины на Купянском направлении. Они были успешноотражены подразделениями "Западной" группировки войск с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В результате, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.Также на этом направлении военнослужащие ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Склад боеприпасов врага был уничтожен в районе населенного пункта Старица Харьковской области.На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии были отражены еще две атаки противника, потери которого составили до 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Одну атаку подразделения группировки войск "Восток" отразили на Южно-Донецком направлении. Ликвидировано более 80-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и одна артиллерийская система М777 производства США.Больше всего атак противник предпринял на Донецком направлении – пять попыток наступления. Результат их отражения силами подразделений "Южной" группировки войск: 250-ти военнослужащих Украины убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.Также была поражена самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20."На Запорожском направлении уничтожено до 55-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ перехватили снаряды HIMARS и уничтожили украинский пункт управленияГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУВСУ за неделю потеряли 8 боевых самолетов, 12 ракет Storm Shadow и SCALP
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атаках
Работа российской армии: ВСУ потеряли 665 убитыми и ранеными в 10 атаках
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили 10 атак ВСУ за сутки. В результате враг понес потери: 665 убитых и раненых. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции. На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.
Две атаки предприняли боевики Украины на Купянском направлении. Они были успешноотражены подразделениями "Западной" группировки войск с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В результате, противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Также на этом направлении военнослужащие ВС РФ поразили артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Склад боеприпасов врага был уничтожен в районе населенного пункта Старица Харьковской области.
На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии были отражены еще две атаки противника, потери которого составили до 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Одну атаку подразделения группировки войск "Восток" отразили на Южно-Донецком направлении. Ликвидировано более 80-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты и одна артиллерийская система М777 производства США.
Больше всего атак противник предпринял на Донецком направлении – пять попыток наступления. Результат их отражения силами подразделений "Южной" группировки войск: 250-ти военнослужащих Украины убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.
Также была поражена самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.
"На Запорожском направлении уничтожено до 55-ти военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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